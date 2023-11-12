https://ria.ru/20231112/kushanashvili-1909026115.html

Продюсер Кушанашвили прокомментировал информацию о приступе у журналиста

Продюсер Кушанашвили прокомментировал информацию о приступе у журналиста - РИА Новости, 12.11.2023

Продюсер Кушанашвили прокомментировал информацию о приступе у журналиста

Продюсер телеведущего Отара Кушанашвили Виктор Ладненко, комментируя данные о приступе у телеведущего, заявил в своем Telegram-канале, что у него в последнее... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T23:23

2023-11-12T23:23

2023-11-12T23:31

москва

отар кушанашвили

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Продюсер телеведущего Отара Кушанашвили Виктор Ладненко, комментируя данные о приступе у телеведущего, заявил в своем Telegram-канале, что у него в последнее время было много работы, и "просто не выдержало сердце". Ранее в СМИ появились сообщения, что телеведущему Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане Sabor de la Vida в центре Москвы. Продюсер заявил, что он смотрел с Кушанашвили вместе футбол – матч "Спартак" – "Ростов" в Sabor de la Vida после рабочего мероприятия, они разъехались после первого тайма, попрощались и "сами узнали обо всем из новостей". "Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце", - написал Ладненко.

https://ria.ru/20231112/kushanashvili-1909023227.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, отар кушанашвили, общество