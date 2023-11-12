https://ria.ru/20231112/kushanashvili-1909026115.html
Продюсер Кушанашвили прокомментировал информацию о приступе у журналиста
Продюсер Кушанашвили прокомментировал информацию о приступе у журналиста - РИА Новости, 12.11.2023
Продюсер Кушанашвили прокомментировал информацию о приступе у журналиста
Продюсер телеведущего Отара Кушанашвили Виктор Ладненко, комментируя данные о приступе у телеведущего, заявил в своем Telegram-канале, что у него в последнее... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T23:23
2023-11-12T23:23
2023-11-12T23:31
москва
отар кушанашвили
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Продюсер телеведущего Отара Кушанашвили Виктор Ладненко, комментируя данные о приступе у телеведущего, заявил в своем Telegram-канале, что у него в последнее время было много работы, и "просто не выдержало сердце". Ранее в СМИ появились сообщения, что телеведущему Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане Sabor de la Vida в центре Москвы. Продюсер заявил, что он смотрел с Кушанашвили вместе футбол – матч "Спартак" – "Ростов" в Sabor de la Vida после рабочего мероприятия, они разъехались после первого тайма, попрощались и "сами узнали обо всем из новостей". "Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце", - написал Ладненко.
https://ria.ru/20231112/kushanashvili-1909023227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, отар кушанашвили, общество
Москва, Отар Кушанашвили, Общество
Продюсер Кушанашвили прокомментировал информацию о приступе у журналиста
Продюсер Кушанашвили: у телеведущего было много работы, сердце не выдержало
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Продюсер телеведущего Отара Кушанашвили Виктор Ладненко, комментируя данные о приступе у телеведущего, заявил в своем Telegram-канале, что у него в последнее время было много работы, и "просто не выдержало сердце".
Ранее в СМИ появились сообщения, что телеведущему Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане Sabor de la Vida в центре Москвы
.
Продюсер заявил, что он смотрел с Кушанашвили вместе футбол – матч "Спартак" – "Ростов" в Sabor de la Vida после рабочего мероприятия, они разъехались после первого тайма, попрощались и "сами узнали обо всем из новостей".
«
"Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце", - написал Ладненко.
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