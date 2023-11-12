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В Кременной из-за обстрела ВСУ повреждены больница и скорая - РИА Новости, 12.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/krmennaya-1908990670.html
В Кременной из-за обстрела ВСУ повреждены больница и скорая
В Кременной из-за обстрела ВСУ повреждены больница и скорая - РИА Новости, 12.11.2023
В Кременной из-за обстрела ВСУ повреждены больница и скорая
Здание больницы и машина скорой помощи повреждены в Кременной Луганской Народной Республики в результате кассетного удара со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:33
2023-11-12T17:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Здание больницы и машина скорой помощи повреждены в Кременной Луганской Народной Республики в результате кассетного удара со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости очевидец. Ранее источник в экстренны службах заявил РИА Новости, что Кременная в ЛНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ, по его данным, есть пострадавшие. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник сообщал РИА Новости, что обстрел города продолжается с двух направлений. "Сегодня, 12 ноября 2023 года, по больнице в городе Кременная был произведен артиллерийский удар кассетными боеприпасами со стороны ВСУ", - сказал очевидец. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе лисичанско-северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную.
https://ria.ru/20231112/obstrel-1908959398.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Кременной из-за обстрела ВСУ повреждены больница и скорая

Очевидец: в Кременной повреждены больница и машина скорой при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Здание больницы и машина скорой помощи повреждены в Кременной Луганской Народной Республики в результате кассетного удара со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости очевидец.
Ранее источник в экстренны службах заявил РИА Новости, что Кременная в ЛНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ, по его данным, есть пострадавшие. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник сообщал РИА Новости, что обстрел города продолжается с двух направлений.
"Сегодня, 12 ноября 2023 года, по больнице в городе Кременная был произведен артиллерийский удар кассетными боеприпасами со стороны ВСУ", - сказал очевидец.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе лисичанско-северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную.
Последствия обстрела Кременной - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
ВСУ обстреливают Кременную в ЛНР с двух направлений, заявил Мирошник
Вчера, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКременнаяВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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