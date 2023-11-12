https://ria.ru/20231112/krmennaya-1908990670.html

В Кременной из-за обстрела ВСУ повреждены больница и скорая

В Кременной из-за обстрела ВСУ повреждены больница и скорая - РИА Новости, 12.11.2023

В Кременной из-за обстрела ВСУ повреждены больница и скорая

Здание больницы и машина скорой помощи повреждены в Кременной Луганской Народной Республики в результате кассетного удара со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T17:33

2023-11-12T17:33

2023-11-12T17:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Здание больницы и машина скорой помощи повреждены в Кременной Луганской Народной Республики в результате кассетного удара со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости очевидец. Ранее источник в экстренны службах заявил РИА Новости, что Кременная в ЛНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ, по его данным, есть пострадавшие. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник сообщал РИА Новости, что обстрел города продолжается с двух направлений. "Сегодня, 12 ноября 2023 года, по больнице в городе Кременная был произведен артиллерийский удар кассетными боеприпасами со стороны ВСУ", - сказал очевидец. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе лисичанско-северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную.

https://ria.ru/20231112/obstrel-1908959398.html

луганская народная республика

кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, происшествия