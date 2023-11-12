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ВСУ ведут огонь по Кременной в ЛНР, сообщил источник - РИА Новости, 12.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/kremennaya-1908962710.html
ВСУ ведут огонь по Кременной в ЛНР, сообщил источник
ВСУ ведут огонь по Кременной в ЛНР, сообщил источник - РИА Новости, 12.11.2023
ВСУ ведут огонь по Кременной в ЛНР, сообщил источник
ВСУ применили по Кременной в Луганской Народной Республике кассетные боеприпасы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T13:51
2023-11-12T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
лнр
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. ВСУ применили по Кременной в Луганской Народной Республике кассетные боеприпасы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Ранее источник в экстренных службах заявил РИА Новости, что Кременная в ЛНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ, по его данным есть пострадавшие. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что обстрел города продолжается с двух направлений. "Обстреляли центр города кассетами (кассетные боеприпасы – ред.)", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231112/peskov-1908957389.html
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Варвара Скокшина
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в мире, родион мирошник, лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, ЛНР
ВСУ ведут огонь по Кременной в ЛНР, сообщил источник

ВСУ ведут огонь по Кременной в ЛНР, в том числе кассетными боеприпасами

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. ВСУ применили по Кременной в Луганской Народной Республике кассетные боеприпасы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее источник в экстренных службах заявил РИА Новости, что Кременная в ЛНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ, по его данным есть пострадавшие. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что обстрел города продолжается с двух направлений.
"Обстреляли центр города кассетами (кассетные боеприпасы – ред.)", - сообщил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникЛНР
 
 
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