https://ria.ru/20231112/kremennaya-1908962710.html

ВСУ ведут огонь по Кременной в ЛНР, сообщил источник

ВСУ ведут огонь по Кременной в ЛНР, сообщил источник - РИА Новости, 12.11.2023

ВСУ ведут огонь по Кременной в ЛНР, сообщил источник

ВСУ применили по Кременной в Луганской Народной Республике кассетные боеприпасы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T13:51

2023-11-12T13:51

2023-11-12T13:51

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

лнр

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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. ВСУ применили по Кременной в Луганской Народной Республике кассетные боеприпасы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Ранее источник в экстренных службах заявил РИА Новости, что Кременная в ЛНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ, по его данным есть пострадавшие. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что обстрел города продолжается с двух направлений. "Обстреляли центр города кассетами (кассетные боеприпасы – ред.)", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231112/peskov-1908957389.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, родион мирошник, лнр