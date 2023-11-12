https://ria.ru/20231112/kpp-1908975218.html

Семьдесят россиян пересекли КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа

Семьдесят россиян пересекли КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа - РИА Новости, 12.11.2023

Семьдесят россиян пересекли КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа

Семьдесят россиян пересекли КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T15:31

2023-11-12T15:31

2023-11-12T16:25

египет

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

раф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Семьдесят россиян пересекли КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа, сообщило МЧС в Telegram-канале."Семьдесят граждан России пересекли КПП "Рафах", — отметили в ведомстве.МЧС совместно с российскими дипломатами в воскресенье начало эвакуацию мирного населения из сектора Газа.Всех россиян, пересекших границу анклава, направят в Каир, где развернут оперативный штаб ведомства.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля за несколько дней после атаки взяла под контроль все населенные пункты у границы и начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231112/erdogan-1908972196.html

https://ria.ru/20231112/tsakhal-1908961145.html

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Работа на КПП "Рафах" МЧС России публикует видео работы на КПП "Рафах" 2023-11-12T15:31 true PT2M10S

Эвакуированные из Газы россияне: "Россия-матушка нас не оставит" Эвакуированные из Газы россияне рассказали РИА Новости, что очень рады вырваться из той мясорубки, в которой они прожили последний месяц. 2023-11-12T15:31 true PT2M25S

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египет, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, владимир путин, хамас, оон