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Конфликт на Украине затянется надолго, считает полковник ВСУ - РИА Новости, 12.11.2023
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20:51 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/konflikt-1909013687.html
Конфликт на Украине затянется надолго, считает полковник ВСУ
Конфликт на Украине затянется надолго, считает полковник ВСУ - РИА Новости, 12.11.2023
Конфликт на Украине затянется надолго, считает полковник ВСУ
Конфликт на Украине "надолго", чтобы выйти на границы 1991 года, Киеву нужны ресурсы, пока такие перспективы вызывают сомнение, считает полковник украинских... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T20:51
2023-11-12T20:51
украина
россия
киев
владимир зеленский
владислав селезнев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине "надолго", чтобы выйти на границы 1991 года, Киеву нужны ресурсы, пока такие перспективы вызывают сомнение, считает полковник украинских войск, бывший руководитель пресс-служб генштаба ВСУ Владислав Селезнев. "Нет ресурса. Если у нас будут ресурсы для реализации этих задач, то выйдем (на границы Украины от 1991 года – ред.), но глядя на тенденции в середине страны и в коммуникациях нашего высшего военно-политического руководства с западными партнерами, снова появляются сомнения", - ответил Селезнев в интервью украинской ТСН (телевизионной службе новостей) на вопрос верит ли в выход украинских войск на границы 1991 года. Он отметил, что то, "что эта война надолго, это очевидно". Ранее в Киеве отвергали возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года. Владимир Зеленский в сентябре на заседании Совбеза ООН заявил о двух пунктах для прекращения боевых действий. В их числе выведение войск РФ, включая Черноморский флот со "всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года", а также полное возвращение Украине контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231112/vsu-1909009868.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, владислав селезнев, вооруженные силы украины, оон
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владислав Селезнев, Вооруженные силы Украины, ООН
Конфликт на Украине затянется надолго, считает полковник ВСУ

Полковник ВСУ Селезнев: очевидно, что конфликт на Украине затянется надолго

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России
Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине "надолго", чтобы выйти на границы 1991 года, Киеву нужны ресурсы, пока такие перспективы вызывают сомнение, считает полковник украинских войск, бывший руководитель пресс-служб генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
«
"Нет ресурса. Если у нас будут ресурсы для реализации этих задач, то выйдем (на границы Украины от 1991 года – ред.), но глядя на тенденции в середине страны и в коммуникациях нашего высшего военно-политического руководства с западными партнерами, снова появляются сомнения", - ответил Селезнев в интервью украинской ТСН (телевизионной службе новостей) на вопрос верит ли в выход украинских войск на границы 1991 года.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
"Уже не хватает". В Киеве раскрыли реальную численность ВСУ
Вчера, 20:17
Он отметил, что то, "что эта война надолго, это очевидно".
Ранее в Киеве отвергали возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года.
Владимир Зеленский в сентябре на заседании Совбеза ООН заявил о двух пунктах для прекращения боевых действий. В их числе выведение войск РФ, включая Черноморский флот со "всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года", а также полное возвращение Украине контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
"Ничего плохого". Генерал ВСУ неожиданно высказался о России
Вчера, 20:14
 
УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладислав СелезневВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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