https://ria.ru/20231112/konflikt-1909013687.html

Конфликт на Украине затянется надолго, считает полковник ВСУ

Конфликт на Украине затянется надолго, считает полковник ВСУ - РИА Новости, 12.11.2023

Конфликт на Украине затянется надолго, считает полковник ВСУ

Конфликт на Украине "надолго", чтобы выйти на границы 1991 года, Киеву нужны ресурсы, пока такие перспективы вызывают сомнение, считает полковник украинских... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T20:51

2023-11-12T20:51

2023-11-12T20:51

украина

россия

киев

владимир зеленский

владислав селезнев

вооруженные силы украины

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808113563_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_cecaef5ea407bcab2701800baf063f41.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине "надолго", чтобы выйти на границы 1991 года, Киеву нужны ресурсы, пока такие перспективы вызывают сомнение, считает полковник украинских войск, бывший руководитель пресс-служб генштаба ВСУ Владислав Селезнев. "Нет ресурса. Если у нас будут ресурсы для реализации этих задач, то выйдем (на границы Украины от 1991 года – ред.), но глядя на тенденции в середине страны и в коммуникациях нашего высшего военно-политического руководства с западными партнерами, снова появляются сомнения", - ответил Селезнев в интервью украинской ТСН (телевизионной службе новостей) на вопрос верит ли в выход украинских войск на границы 1991 года. Он отметил, что то, "что эта война надолго, это очевидно". Ранее в Киеве отвергали возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года. Владимир Зеленский в сентябре на заседании Совбеза ООН заявил о двух пунктах для прекращения боевых действий. В их числе выведение войск РФ, включая Черноморский флот со "всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года", а также полное возвращение Украине контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231112/vsu-1909009868.html

https://ria.ru/20231112/vsu-1909008947.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, владимир зеленский, владислав селезнев, вооруженные силы украины, оон