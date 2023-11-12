https://ria.ru/20231112/konflikt-1908975793.html

"Будет опасно". В США высказались о новой фазе конфликта на Украине

"Будет опасно". В США высказались о новой фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 12.11.2023

"Будет опасно". В США высказались о новой фазе конфликта на Украине

Новый этап конфликта на Украине становится неблагоприятным для Киева из-за наращивания Россией боевой мощи и производства военной техники, пишет The Wall Street РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T15:36

2023-11-12T15:36

2023-11-12T16:07

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валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Новый этап конфликта на Украине становится неблагоприятным для Киева из-за наращивания Россией боевой мощи и производства военной техники, пишет The Wall Street Journal."Следующая фаза военных действий выглядит все более опасной для Украины. <…> Украинские официальные лица признают, что длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы", — указали в статье.Как отметило издание, Москва наладила производство большого количества ударных дронов, ракет и танков. Кроме того, она обладает огромными запасами оружия, в то время как Киев, который сильно зависит от поставок западных союзников, уже испытывает нехватку боеприпасов и военной техники.Плохо обстоят дела у ВСУ и с живой силой. Солдаты элитной 47-й механизированной бригады заявили, что у них, помимо истощения запасов оружия, гибнет личный состав. Из-за этого подразделению приходится отправлять на передовую операторов дронов и экипажи танков и другой бронетехники.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью The Economist, что украинская армия зашла в тупик и, "скорее всего, не осуществит глубокого и красивого прорыва". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами Залужного.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231111/nato-1908862159.html

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политика, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины