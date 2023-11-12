https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой

От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой - РИА Новости, 12.11.2023

От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой

Россия — как полюс многополярного мира — воюет с Западом на Украине. Многие исламские страны под влиянием западной пропаганды не ясно понимали причины, цели и... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T08:00

2023-11-12T08:00

2023-11-12T08:11

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дональд трамп

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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Россия — как полюс многополярного мира — воюет с Западом на Украине. Многие исламские страны под влиянием западной пропаганды не ясно понимали причины, цели и саму природу этой войны, полагая, что речь идет о региональном конфликте (а таких немало и в самом исламском мире). Но теперь, когда глобализм в палестино-израильском конфликте затронул напрямую всех мусульман мира, специальная военная операция России и в их глазах приобретет совсем иной смысл. Ведь это борьба многополярного мира с однополярным, а значит, ведется она не только в интересах России как полюса, но и косвенно (а то и напрямую) в интересах всех формирующихся геополитических полюсов. Это лучше всего понимает Китай, а среди исламских стран — Иран. Однако в последнее время стремительно растет масштабное геополитическое сознание и у других исламских обществ — в Саудовской Аравии, Египте, Турции, Пакистане, Индонезии. Отсюда и попытки сблизиться между Саудовской Аравией и Ираном, и суверенная политика Турции. И чем больше исламский мир осознает себя полюсом, единой цивилизацией, тем понятнее становится поведение России. Путин и так популярный лидер в мировом масштабе, особенно в незападных странах. Теперь же в глазах мира его стратегия приобретает совершенно четкий смысл и оправданность: Россия уже воюет в полную силу против однополярности, то есть против глобализма и Запада.Сейчас Запад вместе со своим израильским прокси атакует исламский мир, подвергает палестинских арабов геноциду.Значит, приходит момент ислама. И в этой потенциальной войне мусульман с западной гегемонией, которая может вспыхнуть в любую минуту (зная израильтян, нет сомнений, что они не намерены останавливаться, пока полностью не уничтожат палестинцев; уже сейчас война имеет библейский масштаб), у исламского мира есть объективные союзники. В этой ситуации — прежде всего Россия и Китай, которому самому вот-вот придется решать проблему Тайваня. Но, видимо, будут постепенно открываться и другие линии фронта.Может ли это привести в третьей мировой войне? Скорее всего, да. И в каком-то смысле она уже идет. Для того чтобы война стала мировой, необходима прежде всего критическая масса накопленных противоречий, которые иным, невоенным, способом разрешить невозможно. Это условие выполнено. Запад добровольно от своей гегемонии отказываться не намерен. А новые полюса — поднимающиеся самостоятельные цивилизации, большие пространства — эту гегемонию терпеть не согласны. Тем более что США и коллективный Запад демонстрируют полную неспособность быть лидерами человечества, не снимая, а только разжигая своей политикой новые и новые конфликты и войны. Если войны не избежать, ее остается выиграть.Какую роль играет в этой нарастающей конфронтации Запада с исламом позиция Дональда Трампа? Байден является убежденным глобалистом, яростным русофобом и экстремальным сторонником однополярности. Именно этим и объясняется его упорная поддержка киевского неонацистского режима и тотальное оправдание Израиля — включая прямой геноцид. Позиция Трампа более сложная. Он классический националист, для него важнее всего интересы Америки как государства, а не эфемерные планы мирового господства. В отношении России Трамп индифферентен, его больше волнует торговая и экономическая конкуренция с Китаем. Но при этом он находится под полным влиянием сионистского лобби в самой Америке. И поэтому в надвигающейся войне Запада с исламом с его стороны и со стороны республиканцев в целом не стоит ожидать ослабления. В этом контексте, если возвращение Трампа в Белый дом может ослабить поддержку Украины (что очень важно для России), то в отношении мусульман и особенно палестинцев он будет проводить политику довольно жесткую — быть может, даже еще более жесткую, чем Байден. Поэтому надо быть реалистами и рассчитывать на серьезную и трудную, затяжную войну.Важно лишь осознать, что это не религиозный конфликт. Это война атеистического, материалистического Запада против всех традиционных религий. А значит, вполне возможно, время последней битвы пришло.Перерастет ли этот надвигающийся конфликт в ядерную войну? Этого исключить нельзя, особенно использования тактического ядерного оружия. Едва ли те, у кого есть стратегическое ядерное оружие (Россия и страны НАТО), его применят — это было бы равнозначно уничтожению всего человечества. Но поскольку тактическое ядерное оружие есть у Израиля, у Пакистана и, возможно, у Ирана, исключить его локального применения нельзя.Каким будет миропорядок в ходе этой надвигающейся конфронтации? Здесь нет заведомо готового ответа. Единственное, что наверняка исключено, это установление крепкого и стабильного однополярного мироустройства, за которое так отчаянно цепляются глобалисты. Однополярным мир больше не будет ни при каких обстоятельствах. Мир будет либо многополярным, либо его не будет вообще. Чем больше и агрессивнее Запад станет настаивать на сохранении своей гегемонии, тем более ожесточенной будет схватка.Но многополярность сама по себе не сложится. Сейчас идет существенная перегруппировка исламского мира. Сумеют мусульмане сплотиться перед общим яростным врагом, значит, возникнет полноценный исламский полюс. Не сумеют — это отдалит наступление многополярности.Похоже, что каждый из полюсов должен доказать свое право на бытие через конфликт. Россия станет полноценным и суверенным полюсом, победив на Украине. Китай — решив проблему Тайваня.Исламский мир — настояв на справедливом решении палестинского вопроса.Далее придет черед Индии, Латинской Америки и Африки, все более ожесточенно сталкивающейся с неоколониальными силами Запада. Все полюса многополярного мира будут вынуждены сдать свой экзамен.А дальше мы вернемся отчасти в доколумбовый миропорядок, в котором, помимо Западной Европы, сосуществовали несколько империй — Китайская, Индийская, Российская, Османская, Персидская, а также самостоятельные сильные государства в Южной Азии, Африке и Латинской Америке. Даже в Океании были свои политические и социальные системы, которые потом приравнены европейскими колонизаторами и расистами к "дикости" и "варварству". Поэтому многополярность вполне возможна. Таким и было человечество до начала глобалистской империалистической политики Запада в Новое время.Это не значит, что на планете сразу же утвердится мир. Но такой многополярный миропорядок будет в любом случае намного более справедливым и сбалансированным.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231012/zapad-1902278031.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

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Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

аналитика, в мире, россия, украина, китай, дональд трамп, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году