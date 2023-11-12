"На ножах": в Китае сообщили России хорошие новости
Sohu: США провоцируют конфликт между Украиной и Польшей, что выгодно России
© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. США сделали из Польши "фильтр" на пути Украины в ЕС, спровоцировав тем самым конфликт между двумя странами, что дает России преимущество, об этом пишет китайское издание Sohu.
Как стало известно на этой неделе, польские перевозчики заблокировали пункты пропуска между Польшей и Украиной в знак протеста против ввоза украинских товаров в страну. Ранее Варшава запретила импорт украинского зерна на свою территорию.
"Польша вспыхнула от гнева — и уже два раза подряд. Очевидно, что эта страна больше не может выдерживать давление и она до безумия измучена Украиной. Однако это очень хорошая новость для России, потому что чем больше Варшава на ножах с Киевом, тем лучше для Москвы", — пишет китайское издание.
Как поясняют авторы материала, причиной нового витка конфликта между двумя странами стали послабления ЕС для украинских экспортеров и разрешение им беспрепятственно въезжать на территорию Польши без необходимости платить дополнительные пошлины.
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"Имея преимущество в виде отмененных пошлин, украинцы получили множество заказов, которые они фактически отняли у польских компаний. В результате поляки оказались в крайне бедственном положении, множество перевозчиков обанкротились, и по стране пошла волна протестов", — говорится в публикации.
По мнению авторов статьи, такая ситуация вызвана тем, что США решили помогать Украине "чужими руками", а главной пострадавшей стала Польша.
"Польша — первый "фильтр" на пути украинцев в ЕС, и чем больше давление на нее, тем меньше проблем у других европейских стран", — поясняют авторы.
Запретив импорт украинского зерна, Польша позволила Украине перевозить его транзитом в другие страны. Ранее Россия приостановила черноморскую сделку, заблокировав возможность вывозить зерно из украинских портов.
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"Если теперь Польша запретит и украинские наземные транспортировки и проявит жесткость в этом вопросе, то это, несомненно, принесет России большую пользу и может даже заставить Украину пойти на переговоры", — заключают авторы материала.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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