Рейтинг@Mail.ru
"На ножах": в Китае сообщили России хорошие новости - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:53 12.11.2023 (обновлено: 14:57 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/kitay-1908926637.html
"На ножах": в Китае сообщили России хорошие новости
"На ножах": в Китае сообщили России хорошие новости - РИА Новости, 12.11.2023
"На ножах": в Китае сообщили России хорошие новости
США сделали из Польши "фильтр" на пути Украины в ЕС, спровоцировав тем самым конфликт между двумя странами, что дает России преимущество, об этом пишет... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T05:53
2023-11-12T14:57
в мире
украина
польша
россия
евросоюз
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908680441_0:0:2554:1437_1920x0_80_0_0_5fb708afaabfc720ab6513a19dc536fe.png
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. США сделали из Польши "фильтр" на пути Украины в ЕС, спровоцировав тем самым конфликт между двумя странами, что дает России преимущество, об этом пишет китайское издание Sohu.Как стало известно на этой неделе, польские перевозчики заблокировали пункты пропуска между Польшей и Украиной в знак протеста против ввоза украинских товаров в страну. Ранее Варшава запретила импорт украинского зерна на свою территорию."Польша вспыхнула от гнева — и уже два раза подряд. Очевидно, что эта страна больше не может выдерживать давление и она до безумия измучена Украиной. Однако это очень хорошая новость для России, потому что чем больше Варшава на ножах с Киевом, тем лучше для Москвы", — пишет китайское издание.Как поясняют авторы материала, причиной нового витка конфликта между двумя странами стали послабления ЕС для украинских экспортеров и разрешение им беспрепятственно въезжать на территорию Польши без необходимости платить дополнительные пошлины."Имея преимущество в виде отмененных пошлин, украинцы получили множество заказов, которые они фактически отняли у польских компаний. В результате поляки оказались в крайне бедственном положении, множество перевозчиков обанкротились, и по стране пошла волна протестов", — говорится в публикации.По мнению авторов статьи, такая ситуация вызвана тем, что США решили помогать Украине "чужими руками", а главной пострадавшей стала Польша."Польша — первый "фильтр" на пути украинцев в ЕС, и чем больше давление на нее, тем меньше проблем у других европейских стран", — поясняют авторы.Запретив импорт украинского зерна, Польша позволила Украине перевозить его транзитом в другие страны. Ранее Россия приостановила черноморскую сделку, заблокировав возможность вывозить зерно из украинских портов.&quot;Если теперь Польша запретит и украинские наземные транспортировки и проявит жесткость в этом вопросе, то это, несомненно, принесет России большую пользу и может даже заставить Украину пойти на переговоры&quot;, — заключают авторы материала.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231112/ugroza-1908921764.html
https://ria.ru/20231112/kiev-1908923205.html
https://ria.ru/20231110/polsha-1908770527.html
украина
польша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908680441_411:0:2328:1438_1920x0_80_0_0_86d5415849b45432bf3db5914041af7b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия, евросоюз, китай
В мире, Украина, Польша, Россия, Евросоюз, Китай
"На ножах": в Китае сообщили России хорошие новости

Sohu: США провоцируют конфликт между Украиной и Польшей, что выгодно России

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. США сделали из Польши "фильтр" на пути Украины в ЕС, спровоцировав тем самым конфликт между двумя странами, что дает России преимущество, об этом пишет китайское издание Sohu.
Как стало известно на этой неделе, польские перевозчики заблокировали пункты пропуска между Польшей и Украиной в знак протеста против ввоза украинских товаров в страну. Ранее Варшава запретила импорт украинского зерна на свою территорию.
Мужчина с гербом Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
"Под ударом": в ЕС пришли в ужас из-за новой угрозы со стороны Украины
Вчера, 03:05
"Польша вспыхнула от гнева — и уже два раза подряд. Очевидно, что эта страна больше не может выдерживать давление и она до безумия измучена Украиной. Однако это очень хорошая новость для России, потому что чем больше Варшава на ножах с Киевом, тем лучше для Москвы", — пишет китайское издание.
Как поясняют авторы материала, причиной нового витка конфликта между двумя странами стали послабления ЕС для украинских экспортеров и разрешение им беспрепятственно въезжать на территорию Польши без необходимости платить дополнительные пошлины.
«
"Имея преимущество в виде отмененных пошлин, украинцы получили множество заказов, которые они фактически отняли у польских компаний. В результате поляки оказались в крайне бедственном положении, множество перевозчиков обанкротились, и по стране пошла волна протестов", — говорится в публикации.
По мнению авторов статьи, такая ситуация вызвана тем, что США решили помогать Украине "чужими руками", а главной пострадавшей стала Польша.
"Польша — первый "фильтр" на пути украинцев в ЕС, и чем больше давление на нее, тем меньше проблем у других европейских стран", — поясняют авторы.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
"Киев атакуют": на Украине раскрыли, что сделал Залужный
Вчера, 04:15
Запретив импорт украинского зерна, Польша позволила Украине перевозить его транзитом в другие страны. Ранее Россия приостановила черноморскую сделку, заблокировав возможность вывозить зерно из украинских портов.
«

"Если теперь Польша запретит и украинские наземные транспортировки и проявит жесткость в этом вопросе, то это, несомненно, принесет России большую пользу и может даже заставить Украину пойти на переговоры", — заключают авторы материала.

В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Польше приготовиться. На Западе пришли в ужас после хода Путина
10 ноября, 19:55
 
В миреУкраинаПольшаРоссияЕвросоюзКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала