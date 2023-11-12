https://ria.ru/20231112/kiev-1908954285.html
Некоторые районы Киева остались без света
Некоторые районы Киева остались без света - РИА Новости, 12.11.2023
Некоторые районы Киева остались без света
Потребители нескольких районов Киева остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, сообщает в воскресенье "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T12:25
2023-11-12T12:25
2023-11-12T12:25
в мире
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1785bb53de066421ac5f7a74c86c59f8.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Потребители нескольких районов Киева остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, сообщает в воскресенье "Страна.ua" в Telegram-канале. "В части районов Киева пропал свет", - говорится в сообщении издания. Как в свою очередь сообщает Киевская городская военная администрация, в результате непогоды произошло подтопление в Деснянском, Дарницком и Святошинском районах города. Энергетики переведены на усиленный режим работы, чтобы ликвидировать последствия возможных аварий.
https://ria.ru/20231112/shok-1908949091.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_8f8414f8b4dfb350cacae1ca4874fe8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев
Некоторые районы Киева остались без света
Страна.ua: некоторые районы Киева остались без света из-за непогоды
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Потребители нескольких районов Киева остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, сообщает в воскресенье "Страна.ua" в Telegram-канале
.
"В части районов Киева пропал свет", - говорится в сообщении издания.
Как в свою очередь сообщает Киевская городская военная администрация, в результате непогоды произошло подтопление в Деснянском, Дарницком и Святошинском районах города. Энергетики переведены на усиленный режим работы, чтобы ликвидировать последствия возможных аварий.
Нужен ответ. Подробности удара Украины по Германии вызвали шок среди немцев