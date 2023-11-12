https://ria.ru/20231112/kiev-1908954285.html

Некоторые районы Киева остались без света

Некоторые районы Киева остались без света - РИА Новости, 12.11.2023

Некоторые районы Киева остались без света

Потребители нескольких районов Киева остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, сообщает в воскресенье "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T12:25

2023-11-12T12:25

2023-11-12T12:25

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Потребители нескольких районов Киева остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, сообщает в воскресенье "Страна.ua" в Telegram-канале. "В части районов Киева пропал свет", - говорится в сообщении издания. Как в свою очередь сообщает Киевская городская военная администрация, в результате непогоды произошло подтопление в Деснянском, Дарницком и Святошинском районах города. Энергетики переведены на усиленный режим работы, чтобы ликвидировать последствия возможных аварий.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев