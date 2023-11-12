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Некоторые районы Киева остались без света - РИА Новости, 12.11.2023
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12:25 12.11.2023
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Некоторые районы Киева остались без света
Некоторые районы Киева остались без света - РИА Новости, 12.11.2023
Некоторые районы Киева остались без света
Потребители нескольких районов Киева остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, сообщает в воскресенье "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T12:25
2023-11-12T12:25
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Потребители нескольких районов Киева остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, сообщает в воскресенье "Страна.ua" в Telegram-канале. "В части районов Киева пропал свет", - говорится в сообщении издания. Как в свою очередь сообщает Киевская городская военная администрация, в результате непогоды произошло подтопление в Деснянском, Дарницком и Святошинском районах города. Энергетики переведены на усиленный режим работы, чтобы ликвидировать последствия возможных аварий.
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в мире, киев
В мире, Киев
Некоторые районы Киева остались без света

Страна.ua: некоторые районы Киева остались без света из-за непогоды

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Потребители нескольких районов Киева остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, сообщает в воскресенье "Страна.ua" в Telegram-канале.
"В части районов Киева пропал свет", - говорится в сообщении издания.
Как в свою очередь сообщает Киевская городская военная администрация, в результате непогоды произошло подтопление в Деснянском, Дарницком и Святошинском районах города. Энергетики переведены на усиленный режим работы, чтобы ликвидировать последствия возможных аварий.
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