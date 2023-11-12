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"Киев атакуют": на Украине раскрыли, что сделал Залужный - РИА Новости, 12.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:15 12.11.2023 (обновлено: 07:46 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/kiev-1908923205.html
"Киев атакуют": на Украине раскрыли, что сделал Залужный
"Киев атакуют": на Украине раскрыли, что сделал Залужный - РИА Новости, 12.11.2023
"Киев атакуют": на Украине раскрыли, что сделал Залужный
Признание главкомом ВСУ Валерием Залужным провала на фронте заставит Россию атаковать Киев, такое мнение выразил бывший советник второго президента Украины... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T04:15
2023-11-12T07:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Признание главкомом ВСУ Валерием Залужным провала на фронте заставит Россию атаковать Киев, такое мнение выразил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."У (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина появляется очень большая возможность атаковать Киев. Для него главное — Киев. Он уже понимает после статьи и интервью Залужного, что руководство армии Украины уже четко определилось, что возможности вести войну с Российской Федерацией отсутствуют", — заявил он.По мнению Соскина, командование ВСУ, понимая провал на фронте, не хочет брать на себя неизбежное и окончательное уничтожение собственной армии."Зачем им это надо? Чтобы эти погибшие воины к ним приходили ночью?" — отметил эксперт.Соскин добавил, что в этой ситуации Владимир Зеленский поступает крайне опрометчиво, что проявилось в продлении военного положения до 14 февраля следующего года. По мнению аналитика, изменение международной обстановки, перенос внимания мирового сообщества на конфликт в Газе, а также понимание командованием ВСУ бесперспективности продолжения боевых действий может привести к физической ликвидации Зеленского.Ранее Валерий Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.
https://ria.ru/20231111/nato-1908862159.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
"Киев атакуют": на Украине раскрыли, что сделал Залужный

Экс-советник Кучмы Соскин: признание Залужного позволит России атаковать Киев

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Признание главкомом ВСУ Валерием Залужным провала на фронте заставит Россию атаковать Киев, такое мнение выразил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"У (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина появляется очень большая возможность атаковать Киев. Для него главное — Киев. Он уже понимает после статьи и интервью Залужного, что руководство армии Украины уже четко определилось, что возможности вести войну с Российской Федерацией отсутствуют", — заявил он.
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По мнению Соскина, командование ВСУ, понимая провал на фронте, не хочет брать на себя неизбежное и окончательное уничтожение собственной армии.
"Зачем им это надо? Чтобы эти погибшие воины к ним приходили ночью?" — отметил эксперт.
Соскин добавил, что в этой ситуации Владимир Зеленский поступает крайне опрометчиво, что проявилось в продлении военного положения до 14 февраля следующего года. По мнению аналитика, изменение международной обстановки, перенос внимания мирового сообщества на конфликт в Газе, а также понимание командованием ВСУ бесперспективности продолжения боевых действий может привести к физической ликвидации Зеленского.
Ранее Валерий Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийКиевРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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