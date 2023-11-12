https://ria.ru/20231112/kiev-1908923205.html

"Киев атакуют": на Украине раскрыли, что сделал Залужный

"Киев атакуют": на Украине раскрыли, что сделал Залужный - РИА Новости, 12.11.2023

"Киев атакуют": на Украине раскрыли, что сделал Залужный

Признание главкомом ВСУ Валерием Залужным провала на фронте заставит Россию атаковать Киев, такое мнение выразил бывший советник второго президента Украины... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T04:15

2023-11-12T04:15

2023-11-12T07:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валерий залужный

владимир зеленский

киев

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Признание главкомом ВСУ Валерием Залужным провала на фронте заставит Россию атаковать Киев, такое мнение выразил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."У (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина появляется очень большая возможность атаковать Киев. Для него главное — Киев. Он уже понимает после статьи и интервью Залужного, что руководство армии Украины уже четко определилось, что возможности вести войну с Российской Федерацией отсутствуют", — заявил он.По мнению Соскина, командование ВСУ, понимая провал на фронте, не хочет брать на себя неизбежное и окончательное уничтожение собственной армии."Зачем им это надо? Чтобы эти погибшие воины к ним приходили ночью?" — отметил эксперт.Соскин добавил, что в этой ситуации Владимир Зеленский поступает крайне опрометчиво, что проявилось в продлении военного положения до 14 февраля следующего года. По мнению аналитика, изменение международной обстановки, перенос внимания мирового сообщества на конфликт в Газе, а также понимание командованием ВСУ бесперспективности продолжения боевых действий может привести к физической ликвидации Зеленского.Ранее Валерий Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.

https://ria.ru/20231111/nato-1908862159.html

https://ria.ru/20231112/ugroza-1908921764.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, киев, россия, вооруженные силы украины