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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 12.11.2023
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10:11 12.11.2023 (обновлено: 10:16 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/kharkov-1908942913.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 12.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T10:11
2023-11-12T10:16
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе не объявлялась. Ранее в воскресенье сообщалось о взрывах в подконтрольном киевским военным Херсоне.
https://ria.ru/20231112/vzryv-1908940923.html
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в мире, харьков, херсон
В мире, Харьков, Херсон
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские телеканал "Общественное": в Харькове прогремел взрыв

© iStock.com / YouraPechkinВид на Харьков
Вид на Харьков - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© iStock.com / YouraPechkin
Вид на Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
В Херсоне и Харькове прогремели взрывы
Вчера, 09:42
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Ранее в воскресенье сообщалось о взрывах в подконтрольном киевским военным Херсоне.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области Украины
17 сентября, 15:07
 
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