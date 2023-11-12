https://ria.ru/20231112/kharkov-1908942913.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 12.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T10:11

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе не объявлялась. Ранее в воскресенье сообщалось о взрывах в подконтрольном киевским военным Херсоне.

https://ria.ru/20231112/vzryv-1908940923.html

https://ria.ru/20230917/vzryv-1896813486.html

харьков

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, херсон