https://ria.ru/20231112/kharkov-1908942913.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 12.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T10:11
2023-11-12T10:11
2023-11-12T10:16
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе не объявлялась. Ранее в воскресенье сообщалось о взрывах в подконтрольном киевским военным Херсоне.
https://ria.ru/20231112/vzryv-1908940923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, херсон
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские телеканал "Общественное": в Харькове прогремел взрыв
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости.
Взрыв прогремел в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное"
.
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
В Херсоне и Харькове прогремели взрывы
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Ранее в воскресенье сообщалось о взрывах в подконтрольном киевским военным Херсоне
.
СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области Украины