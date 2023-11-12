https://ria.ru/20231112/khamas-1908992236.html

СМИ: ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий Израиля

СМИ: ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий Израиля - РИА Новости, 12.11.2023

СМИ: ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий Израиля

Движение ХАМАС прервало переговоры с Израилем об обмене пленными из-за атак на больницу "Аш-Шифа", передает агентство Reuters со ссылкой на палестинского... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T17:48

2023-11-12T17:48

2023-11-12T19:27

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хамас

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908996978_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eab0db4dcf8fbc9a5b04ac21e6149e12.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Движение ХАМАС прервало переговоры с Израилем об обмене пленными из-за атак на больницу "Аш-Шифа", передает агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника."ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий израильских сил в отношении больницы "Аш-Шифа", — говорится в сообщении.Ранее сегодня иранское государственное агентство Tasnim заявило со ссылкой на местные источники, что в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа полностью отключили электроснабжение. При этом израильская армия ведет массированный обстрел ее окрестностей.Накануне организация "Врачи без границ" (MSF) сообщила, что ЦАХАЛ нанес удар по родильному отделению этой больницы. Уточнялось, что это "привело к многочисленным смертям и травмам".В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что с 7 октября на палестинских территориях зарегистрировали по меньшей мере 245 нападений на объекты здравоохранения, в том числе 118 — в Газе.В тот же день телеканал al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что Израиль и ХАМАС согласились на обмен пленными. Как уточнялось, Тель-Авив должен был освободить палестинских женщин и детей. В ответ ХАМАС отпустило бы сто израильских женщин.Во время боевых действий на юге Израиля палестинское движение взяло в плен, по разным данным, до 250 человек. Среди них есть как военнослужащие, так и мирные жители. Кроме того, в заложники попали граждане третьих стран.Как заявило на прошлой неделе военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", более 60 пленных погибли при ударах израильской армии по сектору Газа. Тела многих жертв по-прежнему находятся под обломками.

https://ria.ru/20231112/bolnitsa-1908922666.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, сектор газа