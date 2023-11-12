https://ria.ru/20231112/khamas-1908992236.html
СМИ: ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий Израиля
СМИ: ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий Израиля - РИА Новости, 12.11.2023
СМИ: ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий Израиля
Движение ХАМАС прервало переговоры с Израилем об обмене пленными из-за атак на больницу "Аш-Шифа", передает агентство Reuters со ссылкой на палестинского... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:48
2023-11-12T17:48
2023-11-12T19:27
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908996978_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eab0db4dcf8fbc9a5b04ac21e6149e12.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Движение ХАМАС прервало переговоры с Израилем об обмене пленными из-за атак на больницу "Аш-Шифа", передает агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника."ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий израильских сил в отношении больницы "Аш-Шифа", — говорится в сообщении.Ранее сегодня иранское государственное агентство Tasnim заявило со ссылкой на местные источники, что в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа полностью отключили электроснабжение. При этом израильская армия ведет массированный обстрел ее окрестностей.Накануне организация "Врачи без границ" (MSF) сообщила, что ЦАХАЛ нанес удар по родильному отделению этой больницы. Уточнялось, что это "привело к многочисленным смертям и травмам".В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что с 7 октября на палестинских территориях зарегистрировали по меньшей мере 245 нападений на объекты здравоохранения, в том числе 118 — в Газе.В тот же день телеканал al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что Израиль и ХАМАС согласились на обмен пленными. Как уточнялось, Тель-Авив должен был освободить палестинских женщин и детей. В ответ ХАМАС отпустило бы сто израильских женщин.Во время боевых действий на юге Израиля палестинское движение взяло в плен, по разным данным, до 250 человек. Среди них есть как военнослужащие, так и мирные жители. Кроме того, в заложники попали граждане третьих стран.Как заявило на прошлой неделе военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", более 60 пленных погибли при ударах израильской армии по сектору Газа. Тела многих жертв по-прежнему находятся под обломками.
https://ria.ru/20231112/bolnitsa-1908922666.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908996978_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e19c14527457ccb32ccb9e1d6014af50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа
СМИ: ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий Израиля
ХАМАС прервало диалог с Израилем о заложниках из-за атак на больницу "Аш-Шифа"
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Движение ХАМАС прервало переговоры с Израилем об обмене пленными из-за атак на больницу "Аш-Шифа", передает агентство Reuters
со ссылкой на палестинского чиновника.
«
"ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий израильских сил в отношении больницы "Аш-Шифа", — говорится в сообщении.
Ранее сегодня иранское государственное агентство Tasnim заявило со ссылкой на местные источники, что в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа полностью отключили электроснабжение. При этом израильская армия ведет массированный обстрел ее окрестностей.
Накануне организация "Врачи без границ" (MSF) сообщила, что ЦАХАЛ нанес удар по родильному отделению этой больницы. Уточнялось, что это "привело к многочисленным смертям и травмам".
ВОЗ заявила о потере связи с координаторами в больнице "Аш-Шифа" в Газе
В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) заявила, что с 7 октября на палестинских территориях зарегистрировали по меньшей мере 245 нападений на объекты здравоохранения, в том числе 118 — в Газе.
В тот же день телеканал al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что Израиль и ХАМАС согласились на обмен пленными. Как уточнялось, Тель-Авив должен был освободить палестинских женщин и детей. В ответ ХАМАС отпустило бы сто израильских женщин.
Во время боевых действий на юге Израиля палестинское движение взяло в плен, по разным данным, до 250 человек. Среди них есть как военнослужащие, так и мирные жители. Кроме того, в заложники попали граждане третьих стран.
Как заявило на прошлой неделе военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", более 60 пленных погибли при ударах израильской армии по сектору Газа. Тела многих жертв по-прежнему находятся под обломками.
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой