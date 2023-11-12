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СМИ: ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий Израиля - РИА Новости, 12.11.2023
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17:48 12.11.2023 (обновлено: 19:27 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/khamas-1908992236.html
СМИ: ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий Израиля
СМИ: ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий Израиля - РИА Новости, 12.11.2023
СМИ: ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий Израиля
Движение ХАМАС прервало переговоры с Израилем об обмене пленными из-за атак на больницу "Аш-Шифа", передает агентство Reuters со ссылкой на палестинского... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:48
2023-11-12T19:27
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
сектор газа
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Движение ХАМАС прервало переговоры с Израилем об обмене пленными из-за атак на больницу "Аш-Шифа", передает агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.&quot;ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий израильских сил в отношении больницы &quot;Аш-Шифа&quot;, — говорится в сообщении.Ранее сегодня иранское государственное агентство Tasnim заявило со ссылкой на местные источники, что в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа полностью отключили электроснабжение. При этом израильская армия ведет массированный обстрел ее окрестностей.Накануне организация "Врачи без границ" (MSF) сообщила, что ЦАХАЛ нанес удар по родильному отделению этой больницы. Уточнялось, что это "привело к многочисленным смертям и травмам".В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что с 7 октября на палестинских территориях зарегистрировали по меньшей мере 245 нападений на объекты здравоохранения, в том числе 118 — в Газе.В тот же день телеканал al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что Израиль и ХАМАС согласились на обмен пленными. Как уточнялось, Тель-Авив должен был освободить палестинских женщин и детей. В ответ ХАМАС отпустило бы сто израильских женщин.Во время боевых действий на юге Израиля палестинское движение взяло в плен, по разным данным, до 250 человек. Среди них есть как военнослужащие, так и мирные жители. Кроме того, в заложники попали граждане третьих стран.Как заявило на прошлой неделе военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", более 60 пленных погибли при ударах израильской армии по сектору Газа. Тела многих жертв по-прежнему находятся под обломками.
https://ria.ru/20231112/bolnitsa-1908922666.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа
СМИ: ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий Израиля

ХАМАС прервало диалог с Израилем о заложниках из-за атак на больницу "Аш-Шифа"

© AP Photo / Leo CorreaФотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Движение ХАМАС прервало переговоры с Израилем об обмене пленными из-за атак на больницу "Аш-Шифа", передает агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.
«

"ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий израильских сил в отношении больницы "Аш-Шифа", — говорится в сообщении.

Ранее сегодня иранское государственное агентство Tasnim заявило со ссылкой на местные источники, что в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа полностью отключили электроснабжение. При этом израильская армия ведет массированный обстрел ее окрестностей.
Накануне организация "Врачи без границ" (MSF) сообщила, что ЦАХАЛ нанес удар по родильному отделению этой больницы. Уточнялось, что это "привело к многочисленным смертям и травмам".
Израильские солдаты собираются на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
ВОЗ заявила о потере связи с координаторами в больнице "Аш-Шифа" в Газе
Вчера, 04:03
В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что с 7 октября на палестинских территориях зарегистрировали по меньшей мере 245 нападений на объекты здравоохранения, в том числе 118 — в Газе.
В тот же день телеканал al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что Израиль и ХАМАС согласились на обмен пленными. Как уточнялось, Тель-Авив должен был освободить палестинских женщин и детей. В ответ ХАМАС отпустило бы сто израильских женщин.
Во время боевых действий на юге Израиля палестинское движение взяло в плен, по разным данным, до 250 человек. Среди них есть как военнослужащие, так и мирные жители. Кроме того, в заложники попали граждане третьих стран.
Как заявило на прошлой неделе военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", более 60 пленных погибли при ударах израильской армии по сектору Газа. Тела многих жертв по-прежнему находятся под обломками.
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХАМАССектор Газа
 
 
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