https://ria.ru/20231112/kazakhstan-1908951642.html

Лавров назвал заявления Запада о Казахстане хамскими

Лавров назвал заявления Запада о Казахстане хамскими - РИА Новости, 12.11.2023

Лавров назвал заявления Запада о Казахстане хамскими

Евросоюз не сможет вытолкнуть Москву из Центральной Азии и Закавказья, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя публикации западных СМИ, назвавших Казахстан... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T11:54

2023-11-12T11:54

2023-11-12T14:11

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Евросоюз не сможет вытолкнуть Москву из Центральной Азии и Закавказья, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя публикации западных СМИ, назвавших Казахстан "задним двором" России. Беседу с министром опубликовал в своем Telegram тележурналист Павел Зарубин."Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания. <...> Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится", — сказал глава внешнеполитического ведомства.Лавров подчеркнул, что Россия находится в этих регионах исторически и никуда из них не исчезнет. По его словам, союзники и партнеры Москвы "это прекрасно знают".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Зарубину также раскритиковал публикации западных СМИ о Казахстане."Это все глупость. Это все информационные войны и так далее. Казахстан — это суверенная страна, которая развивает сотрудничество, конечно, по всем возможным азимутам и не делает это в режиме или с этими, или с этими", — указал представитель Кремля.В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил Казахстан и встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Комментируя этот визит, западные СМИ, в частности, Bloomberg и Politico, называли Казахстан "задним двором России".

https://ria.ru/20231103/evropa-1907049898.html

https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908374159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, центральная азия, павел зарубин, закавказье