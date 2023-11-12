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Лавров назвал заявления Запада о Казахстане хамскими - РИА Новости, 12.11.2023
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11:54 12.11.2023 (обновлено: 14:11 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/kazakhstan-1908951642.html
Лавров назвал заявления Запада о Казахстане хамскими
Лавров назвал заявления Запада о Казахстане хамскими - РИА Новости, 12.11.2023
Лавров назвал заявления Запада о Казахстане хамскими
Евросоюз не сможет вытолкнуть Москву из Центральной Азии и Закавказья, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя публикации западных СМИ, назвавших Казахстан... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T11:54
2023-11-12T14:11
в мире
сергей лавров
россия
центральная азия
павел зарубин
закавказье
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Евросоюз не сможет вытолкнуть Москву из Центральной Азии и Закавказья, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя публикации западных СМИ, назвавших Казахстан "задним двором" России. Беседу с министром опубликовал в своем Telegram тележурналист Павел Зарубин."Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания. &lt;...&gt; Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится", — сказал глава внешнеполитического ведомства.Лавров подчеркнул, что Россия находится в этих регионах исторически и никуда из них не исчезнет. По его словам, союзники и партнеры Москвы "это прекрасно знают".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Зарубину также раскритиковал публикации западных СМИ о Казахстане."Это все глупость. Это все информационные войны и так далее. Казахстан — это суверенная страна, которая развивает сотрудничество, конечно, по всем возможным азимутам и не делает это в режиме или с этими, или с этими", — указал представитель Кремля.В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил Казахстан и встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Комментируя этот визит, западные СМИ, в частности, Bloomberg и Politico, называли Казахстан "задним двором России".
https://ria.ru/20231103/evropa-1907049898.html
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в мире, сергей лавров, россия, центральная азия, павел зарубин, закавказье
В мире, Сергей Лавров, Россия, Центральная Азия, Павел Зарубин, Закавказье
Лавров назвал заявления Запада о Казахстане хамскими

Лавров назвал тщетными попытки ЕС вытеснить РФ из Центральной Азии и Закавказья

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Евросоюз не сможет вытолкнуть Москву из Центральной Азии и Закавказья, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя публикации западных СМИ, назвавших Казахстан "задним двором" России. Беседу с министром опубликовал в своем Telegram тележурналист Павел Зарубин.
«
"Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания. <...> Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Лавров подчеркнул, что Россия находится в этих регионах исторически и никуда из них не исчезнет. По его словам, союзники и партнеры Москвы "это прекрасно знают".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Зарубину также раскритиковал публикации западных СМИ о Казахстане.
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"Это все глупость. Это все информационные войны и так далее. Казахстан — это суверенная страна, которая развивает сотрудничество, конечно, по всем возможным азимутам и не делает это в режиме или с этими, или с этими", — указал представитель Кремля.
В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил Казахстан и встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Комментируя этот визит, западные СМИ, в частности, Bloomberg и Politico, называли Казахстан "задним двором России".
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В миреСергей ЛавровРоссияЦентральная АзияПавел ЗарубинЗакавказье
 
 
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