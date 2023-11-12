https://ria.ru/20231112/kazakhstan-1908951416.html
Песков назвал заявления западных СМИ о Казахстане и России глупостью
Песков назвал заявления западных СМИ о Казахстане и России глупостью - РИА Новости, 12.11.2023
Песков назвал заявления западных СМИ о Казахстане и России глупостью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупостью и информационной войной заявления, что Казахстан - это задний двор России, кадры выложил в своем... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T11:48
2023-11-12T11:48
2023-11-12T12:06
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупостью и информационной войной заявления, что Казахстан - это задний двор России, кадры выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Это все глупость. Это все информационные войны и так далее. Казахстан - это суверенная страна, которая развивает сотрудничество, конечно, по всем возможным азимутам и не делает это в режиме или с этими, или с этими", - сказал он.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Казахстан является стратегическим союзником РФ. "И руководствуясь этими отношениями продвинутого стратегического партнерства, мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения. Мы дорожим этими отношениями, они очень широкие", - добавил он.Песков отметил, что растет и объем товарооборота, и взаимные инвестиции, и культурное взаимодействие."Перспективы широчайшие. Поэтому мы будем развивать наши отношения. Это именно отношения, которые зиждутся на взаимном уважении, взаимной выгоде и истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует. Это то, что мы отстаиваем", - сказал он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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казахстан, россия, дмитрий песков, в мире
Казахстан, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал заявления западных СМИ о Казахстане и России глупостью
Песков раскритиковал сообщения СМИ, называющих Казахстан задним двором России
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупостью и информационной войной заявления, что Казахстан - это задний двор России, кадры выложил в своем Telegram-канале
журналист Павел Зарубин.
"Это все глупость. Это все информационные войны и так далее. Казахстан - это суверенная страна, которая развивает сотрудничество, конечно, по всем возможным азимутам и не делает это в режиме или с этими, или с этими", - сказал он.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Казахстан
является стратегическим союзником РФ. "И руководствуясь этими отношениями продвинутого стратегического партнерства, мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения. Мы дорожим этими отношениями, они очень широкие", - добавил он.
Песков отметил, что растет и объем товарооборота, и взаимные инвестиции, и культурное взаимодействие.
"Перспективы широчайшие. Поэтому мы будем развивать наши отношения. Это именно отношения, которые зиждутся на взаимном уважении, взаимной выгоде и истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует. Это то, что мы отстаиваем", - сказал он.
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