https://ria.ru/20231112/katastrofa-1909022327.html

Пентагон прокомментировал катастрофу с гибелью пяти военных США

Пентагон прокомментировал катастрофу с гибелью пяти военных США - РИА Новости, 12.11.2023

Пентагон прокомментировал катастрофу с гибелью пяти военных США

Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что авиакатастрофа над Средиземном морем, в которой погибли пять американских военных, произошла с вертолетом. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T22:25

2023-11-12T22:25

2023-11-12T22:25

в мире

средиземное море

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джо байден

ллойд остин

министерство обороны сша

хамас

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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что авиакатастрофа над Средиземном морем, в которой погибли пять американских военных, произошла с вертолетом. Военные ранее отмечали, что летательный аппарат разбился по техническим причинам при дозаправке в воздухе. В Средиземном море США разместили две авианесущие ударные группы для защиты Израиля от потенциальных союзников правящего в секторе Газа движения ХАМАС. "Заявление министра обороны Ллойда Дж. Остина III в связи с крушением вертолета на Средиземном море", - озаглавил Остин свои соболезнования в связи с катастрофой. С соболезнованиями выступил также президент США Джо Байден.

https://ria.ru/20231109/pentagon-1908293263.html

средиземное море

сша

израиль

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в мире, средиземное море, сша, израиль, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша, хамас