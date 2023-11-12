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Пентагон прокомментировал катастрофу с гибелью пяти военных США
Пентагон прокомментировал катастрофу с гибелью пяти военных США - РИА Новости, 12.11.2023
Пентагон прокомментировал катастрофу с гибелью пяти военных США
Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что авиакатастрофа над Средиземном морем, в которой погибли пять американских военных, произошла с вертолетом. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T22:25
2023-11-12T22:25
2023-11-12T22:25
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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что авиакатастрофа над Средиземном морем, в которой погибли пять американских военных, произошла с вертолетом. Военные ранее отмечали, что летательный аппарат разбился по техническим причинам при дозаправке в воздухе. В Средиземном море США разместили две авианесущие ударные группы для защиты Израиля от потенциальных союзников правящего в секторе Газа движения ХАМАС. "Заявление министра обороны Ллойда Дж. Остина III в связи с крушением вертолета на Средиземном море", - озаглавил Остин свои соболезнования в связи с катастрофой. С соболезнованиями выступил также президент США Джо Байден.
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в мире, средиземное море, сша, израиль, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша, хамас
В мире, Средиземное море, США, Израиль, Джо Байден, Ллойд Остин, Министерство обороны США, ХАМАС
Пентагон прокомментировал катастрофу с гибелью пяти военных США
Пентагон: катастрофа с гибелью пятью военных США произошла с вертолетом