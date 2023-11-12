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Пентагон прокомментировал катастрофу с гибелью пяти военных США - РИА Новости, 12.11.2023
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22:25 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/katastrofa-1909022327.html
Пентагон прокомментировал катастрофу с гибелью пяти военных США
Пентагон прокомментировал катастрофу с гибелью пяти военных США - РИА Новости, 12.11.2023
Пентагон прокомментировал катастрофу с гибелью пяти военных США
Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что авиакатастрофа над Средиземном морем, в которой погибли пять американских военных, произошла с вертолетом. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T22:25
2023-11-12T22:25
в мире
средиземное море
сша
израиль
джо байден
ллойд остин
министерство обороны сша
хамас
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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что авиакатастрофа над Средиземном морем, в которой погибли пять американских военных, произошла с вертолетом. Военные ранее отмечали, что летательный аппарат разбился по техническим причинам при дозаправке в воздухе. В Средиземном море США разместили две авианесущие ударные группы для защиты Израиля от потенциальных союзников правящего в секторе Газа движения ХАМАС. "Заявление министра обороны Ллойда Дж. Остина III в связи с крушением вертолета на Средиземном море", - озаглавил Остин свои соболезнования в связи с катастрофой. С соболезнованиями выступил также президент США Джо Байден.
https://ria.ru/20231109/pentagon-1908293263.html
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в мире, средиземное море, сша, израиль, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша, хамас
В мире, Средиземное море, США, Израиль, Джо Байден, Ллойд Остин, Министерство обороны США, ХАМАС
Пентагон прокомментировал катастрофу с гибелью пяти военных США

Пентагон: катастрофа с гибелью пятью военных США произошла с вертолетом

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГенерал армии США Ллойд Джеймс Остин III
Генерал армии США Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Генерал армии США Ллойд Джеймс Остин III. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что авиакатастрофа над Средиземном морем, в которой погибли пять американских военных, произошла с вертолетом.
Военные ранее отмечали, что летательный аппарат разбился по техническим причинам при дозаправке в воздухе. В Средиземном море США разместили две авианесущие ударные группы для защиты Израиля от потенциальных союзников правящего в секторе Газа движения ХАМАС.
«
"Заявление министра обороны Ллойда Дж. Остина III в связи с крушением вертолета на Средиземном море", - озаглавил Остин свои соболезнования в связи с катастрофой.
С соболезнованиями выступил также президент США Джо Байден.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Пентагон назвал атаки на базы США на Ближнем Востоке угрозой
9 ноября, 01:44
 
В миреСредиземное мореСШАИзраильДжо БайденЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАХАМАС
 
 
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