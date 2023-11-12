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В Мосприроде создали карту обитания лис в Москве - РИА Новости, 12.11.2023
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14:36 12.11.2023 (обновлено: 14:41 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/karta-1908968410.html
В Мосприроде создали карту обитания лис в Москве
В Мосприроде создали карту обитания лис в Москве - РИА Новости, 12.11.2023
В Мосприроде создали карту обитания лис в Москве
Специалисты Мосприроды создали карту обитания лис в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:36
2023-11-12T14:41
городское хозяйство москвы
москва
мосприрода
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Специалисты Мосприроды создали карту обитания лис в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В течение последних пяти лет лисы были замечены на 16 природных территориях столицы, подведомственных Мосприроде. Данные учета этих животных говорят о том, что осторожные и ведущие довольно скрытный образ жизни хищники чувствуют себя в городе вполне комфортно. Специалисты создали карту обитания лис в Москве", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 2023 году встретить пушистых охотников удалось в природно-исторических парках "Останкино", "Кузьминки-Люблино", "Измайлово", Битцевском лесу, заказниках "Теплый Стан", "Тропарево", "Южное Бутово". В предыдущие годы лисьи семьи были замечены, среди прочего, в заказниках "Долина реки Сетунь", "Долина реки Сходни в Куркино", природно-исторических парках "Москворецкий", "Царицыно". На сайте ведомства предупредили, что при встрече с лисой не следует паниковать, подходить к ней, гладить, делать резкие движения, махать руками, поворачиваться спиной, смотреть в глаза и убегать. Лучше всего замереть и дождаться, когда животное уйдет.
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городское хозяйство москвы, москва, мосприрода
Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосприрода
В Мосприроде создали карту обитания лис в Москве

Специалисты Мосприроды создали карту обитания лис в Москве

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыКарта обитания лис в Москве
Карта обитания лис в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Карта обитания лис в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Специалисты Мосприроды создали карту обитания лис в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"В течение последних пяти лет лисы были замечены на 16 природных территориях столицы, подведомственных Мосприроде. Данные учета этих животных говорят о том, что осторожные и ведущие довольно скрытный образ жизни хищники чувствуют себя в городе вполне комфортно. Специалисты создали карту обитания лис в Москве", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2023 году встретить пушистых охотников удалось в природно-исторических парках "Останкино", "Кузьминки-Люблино", "Измайлово", Битцевском лесу, заказниках "Теплый Стан", "Тропарево", "Южное Бутово". В предыдущие годы лисьи семьи были замечены, среди прочего, в заказниках "Долина реки Сетунь", "Долина реки Сходни в Куркино", природно-исторических парках "Москворецкий", "Царицыно".
На сайте ведомства предупредили, что при встрече с лисой не следует паниковать, подходить к ней, гладить, делать резкие движения, махать руками, поворачиваться спиной, смотреть в глаза и убегать. Лучше всего замереть и дождаться, когда животное уйдет.
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