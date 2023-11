https://ria.ru/20231112/izvinenie-1908963312.html

"Извинитесь перед Путиным": британцы пришли в ярость от действий Украины

"Извинитесь перед Путиным": британцы пришли в ярость от действий Украины - РИА Новости, 12.11.2023

"Извинитесь перед Путиным": британцы пришли в ярость от действий Украины

Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость от новости об участии Украины во взрывах на "Северных потоках". РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T13:56

2023-11-12T13:56

2023-11-12T15:56

в мире

украина

россия

германия

валерий залужный

сеймур херш

джо байден

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость от новости об участии Украины во взрывах на "Северных потоках".Накануне в газете The Washington Post появилась информация, что операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые, в свою очередь, подчинялись главнокомандующему Валерию Залужному, отметили в статье."Зеленский разве не знал об этом? Кого вы пытаетесь обмануть?" — возмутился mrs christmas."Где извинение перед Путиным, Daily Mail? Вы и другие СМИ обвиняли Россию в подрыве газопровода. В цивилизованном обществе принято извиняться за ошибки", — подчеркнул MymTyme1."Мы все сразу знали, что это была не Россия", — признался пользователь с ником they do make it up."Хорошо узнать об этом сейчас. <…> Получается, Россия не врала, когда сказала, что она этого не делала. Я хочу услышать, что скажет Зеленский теперь, когда он "узнает об этом", — отметил FloridaOhio13."И США, и Украина должны быть под жесткими санкциями", — заключил Yogo.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. По информации Nord Stream AG, ЧП беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20231112/territoriya-1908940784.html

https://ria.ru/20231112/priznanie-1908945211.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, германия, валерий залужный, сеймур херш, джо байден, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2