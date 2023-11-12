"Извинитесь перед Путиным": британцы пришли в ярость от действий Украины
Читатели DM призвали извиниться перед Путиным за ложь о "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость от новости об участии Украины во взрывах на "Северных потоках".
Накануне в газете The Washington Post появилась информация, что операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые, в свою очередь, подчинялись главнокомандующему Валерию Залужному, отметили в статье.
"Зеленский разве не знал об этом? Кого вы пытаетесь обмануть?" — возмутился mrs christmas.
"Где извинение перед Путиным, Daily Mail? Вы и другие СМИ обвиняли Россию в подрыве газопровода. В цивилизованном обществе принято извиняться за ошибки", — подчеркнул MymTyme1.
"Мы все сразу знали, что это была не Россия", — признался пользователь с ником they do make it up.
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"Хорошо узнать об этом сейчас. <…> Получается, Россия не врала, когда сказала, что она этого не делала. Я хочу услышать, что скажет Зеленский теперь, когда он "узнает об этом", — отметил FloridaOhio13.
"И США, и Украина должны быть под жесткими санкциями", — заключил Yogo.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. По информации Nord Stream AG, ЧП беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.