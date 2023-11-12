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"Извинитесь перед Путиным": британцы пришли в ярость от действий Украины - РИА Новости, 12.11.2023
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13:56 12.11.2023 (обновлено: 15:56 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/izvinenie-1908963312.html
"Извинитесь перед Путиным": британцы пришли в ярость от действий Украины
"Извинитесь перед Путиным": британцы пришли в ярость от действий Украины - РИА Новости, 12.11.2023
"Извинитесь перед Путиным": британцы пришли в ярость от действий Украины
Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость от новости об участии Украины во взрывах на "Северных потоках". РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T13:56
2023-11-12T15:56
в мире
украина
россия
германия
валерий залужный
сеймур херш
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость от новости об участии Украины во взрывах на "Северных потоках".Накануне в газете The Washington Post появилась информация, что операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые, в свою очередь, подчинялись главнокомандующему Валерию Залужному, отметили в статье."Зеленский разве не знал об этом? Кого вы пытаетесь обмануть?" — возмутился mrs christmas."Где извинение перед Путиным, Daily Mail? Вы и другие СМИ обвиняли Россию в подрыве газопровода. В цивилизованном обществе принято извиняться за ошибки", — подчеркнул MymTyme1."Мы все сразу знали, что это была не Россия", — признался пользователь с ником they do make it up.&quot;Хорошо узнать об этом сейчас. &lt;…&gt; Получается, Россия не врала, когда сказала, что она этого не делала. Я хочу услышать, что скажет Зеленский теперь, когда он &quot;узнает об этом&quot;, — отметил FloridaOhio13."И США, и Украина должны быть под жесткими санкциями", — заключил Yogo.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. По информации Nord Stream AG, ЧП беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20231112/territoriya-1908940784.html
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в мире, украина, россия, германия, валерий залужный, сеймур херш, джо байден, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Украина, Россия, Германия, Валерий Залужный, Сеймур Херш, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
"Извинитесь перед Путиным": британцы пришли в ярость от действий Украины

Читатели DM призвали извиниться перед Путиным за ложь о "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость от новости об участии Украины во взрывах на "Северных потоках".
Накануне в газете The Washington Post появилась информация, что операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые, в свою очередь, подчинялись главнокомандующему Валерию Залужному, отметили в статье.
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"Мы уже пришли к этому". Стало известно, что Украина сделает для России
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"Зеленский разве не знал об этом? Кого вы пытаетесь обмануть?" — возмутился mrs christmas.
"Где извинение перед Путиным, Daily Mail? Вы и другие СМИ обвиняли Россию в подрыве газопровода. В цивилизованном обществе принято извиняться за ошибки", — подчеркнул MymTyme1.
"Мы все сразу знали, что это была не Россия", — признался пользователь с ником they do make it up.
«

"Хорошо узнать об этом сейчас. <…> Получается, Россия не врала, когда сказала, что она этого не делала. Я хочу услышать, что скажет Зеленский теперь, когда он "узнает об этом", — отметил FloridaOhio13.

США, и Украина должны быть под жесткими санкциями", — заключил Yogo.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. По информации Nord Stream AG, ЧП беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.

По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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В миреУкраинаРоссияГерманияВалерий ЗалужныйСеймур ХершДжо БайденВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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