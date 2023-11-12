https://ria.ru/20231112/instsenirovka-1909024285.html

На Ямале проверят данные об инсценировке похищения ребенка

На Ямале проверят данные об инсценировке похищения ребенка - РИА Новости, 12.11.2023

На Ямале проверят данные об инсценировке похищения ребенка

Полиция проверит данные об инсценировке похищения 10-летней девочки в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T22:51

2023-11-12T22:51

2023-11-12T22:51

происшествия

салехард

ямал

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Полиция проверит данные об инсценировке похищения 10-летней девочки в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее Telegram-канал Baza информировал, что мошенники позвонили школьнице и сказали, что ее родители попали в аварию и им нужны деньги, а она должна выбросить свой сотовый и сесть в заказанное ей такси. Пока ее везли в поселок Аксарка, который находится в 50 километрах от Салехарда, маме девочки позвонили аферисты, заявившие, что ребенка украли, а она должна приготовить 2 миллиона рублей. Водитель такси не высадил девочку в неизвестном месте, что ее и спасло, следует из публикации. "Факт зарегистрирован, проводится проверка", – сказала собеседница агентства. Подробности инцидента в ведомстве не раскрыли. Как добавили в региональном управлении СК, происшествие случилось вечером в пятницу, 10 ноября. "На телефон местной жительницы поступил входящий звонок от неизвестного мужчины с неизвестного номера. В ходе телефонного разговора мужчина сообщил, что ее ребенок похищен, и путем обмана требовал перевести денежные средства на его банковский счет... По данному факту организована проверка по статье 159 УК РФ (мошенничество)", – отметили в СК.

https://ria.ru/20230823/obvinyaemyy-1891816998.html

салехард

ямал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, салехард, ямал, россия, следственный комитет россии (ск рф)