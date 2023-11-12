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На Ямале проверят данные об инсценировке похищения ребенка
На Ямале проверят данные об инсценировке похищения ребенка - РИА Новости, 12.11.2023
На Ямале проверят данные об инсценировке похищения ребенка
Полиция проверит данные об инсценировке похищения 10-летней девочки в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T22:51
2023-11-12T22:51
2023-11-12T22:51
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Полиция проверит данные об инсценировке похищения 10-летней девочки в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее Telegram-канал Baza информировал, что мошенники позвонили школьнице и сказали, что ее родители попали в аварию и им нужны деньги, а она должна выбросить свой сотовый и сесть в заказанное ей такси. Пока ее везли в поселок Аксарка, который находится в 50 километрах от Салехарда, маме девочки позвонили аферисты, заявившие, что ребенка украли, а она должна приготовить 2 миллиона рублей. Водитель такси не высадил девочку в неизвестном месте, что ее и спасло, следует из публикации. "Факт зарегистрирован, проводится проверка", – сказала собеседница агентства. Подробности инцидента в ведомстве не раскрыли. Как добавили в региональном управлении СК, происшествие случилось вечером в пятницу, 10 ноября. "На телефон местной жительницы поступил входящий звонок от неизвестного мужчины с неизвестного номера. В ходе телефонного разговора мужчина сообщил, что ее ребенок похищен, и путем обмана требовал перевести денежные средства на его банковский счет... По данному факту организована проверка по статье 159 УК РФ (мошенничество)", – отметили в СК.
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происшествия, салехард, ямал, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Салехард, Ямал, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ямале проверят данные об инсценировке похищения ребенка
На Ямале полиция проверит данные об инсценировке похищения 10-летней девочки