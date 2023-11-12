Рейтинг@Mail.ru
На Ямале проверят данные об инсценировке похищения ребенка - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/instsenirovka-1909024285.html
На Ямале проверят данные об инсценировке похищения ребенка
На Ямале проверят данные об инсценировке похищения ребенка - РИА Новости, 12.11.2023
На Ямале проверят данные об инсценировке похищения ребенка
Полиция проверит данные об инсценировке похищения 10-летней девочки в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T22:51
2023-11-12T22:51
происшествия
салехард
ямал
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Полиция проверит данные об инсценировке похищения 10-летней девочки в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее Telegram-канал Baza информировал, что мошенники позвонили школьнице и сказали, что ее родители попали в аварию и им нужны деньги, а она должна выбросить свой сотовый и сесть в заказанное ей такси. Пока ее везли в поселок Аксарка, который находится в 50 километрах от Салехарда, маме девочки позвонили аферисты, заявившие, что ребенка украли, а она должна приготовить 2 миллиона рублей. Водитель такси не высадил девочку в неизвестном месте, что ее и спасло, следует из публикации. "Факт зарегистрирован, проводится проверка", – сказала собеседница агентства. Подробности инцидента в ведомстве не раскрыли. Как добавили в региональном управлении СК, происшествие случилось вечером в пятницу, 10 ноября. "На телефон местной жительницы поступил входящий звонок от неизвестного мужчины с неизвестного номера. В ходе телефонного разговора мужчина сообщил, что ее ребенок похищен, и путем обмана требовал перевести денежные средства на его банковский счет... По данному факту организована проверка по статье 159 УК РФ (мошенничество)", – отметили в СК.
https://ria.ru/20230823/obvinyaemyy-1891816998.html
салехард
ямал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, салехард, ямал, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Салехард, Ямал, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ямале проверят данные об инсценировке похищения ребенка

На Ямале полиция проверит данные об инсценировке похищения 10-летней девочки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Полиция проверит данные об инсценировке похищения 10-летней девочки в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее Telegram-канал Baza информировал, что мошенники позвонили школьнице и сказали, что ее родители попали в аварию и им нужны деньги, а она должна выбросить свой сотовый и сесть в заказанное ей такси. Пока ее везли в поселок Аксарка, который находится в 50 километрах от Салехарда, маме девочки позвонили аферисты, заявившие, что ребенка украли, а она должна приготовить 2 миллиона рублей. Водитель такси не высадил девочку в неизвестном месте, что ее и спасло, следует из публикации.
«
"Факт зарегистрирован, проводится проверка", – сказала собеседница агентства. Подробности инцидента в ведомстве не раскрыли.
Как добавили в региональном управлении СК, происшествие случилось вечером в пятницу, 10 ноября. "На телефон местной жительницы поступил входящий звонок от неизвестного мужчины с неизвестного номера. В ходе телефонного разговора мужчина сообщил, что ее ребенок похищен, и путем обмана требовал перевести денежные средства на его банковский счет... По данному факту организована проверка по статье 159 УК РФ (мошенничество)", – отметили в СК.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В Ингушетии будут судить обвиняемого в инсценировке 16 ДТП
23 августа, 18:04
 
ПроисшествияСалехардЯмалРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала