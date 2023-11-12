https://ria.ru/20231112/guterresh-1909006851.html

Генсек ООН назвал оптимальный сценарий для Газы

Генсек ООН назвал оптимальный сценарий для Газы - РИА Новости, 12.11.2023

Генсек ООН назвал оптимальный сценарий для Газы

Наиболее предпочтительным сценарием для сектора Газа станет его возвращение под контроль Палестинской национальной администрации (ПНА), заявил генсек... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T19:54

2023-11-12T19:54

2023-11-12T20:45

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израиль

россия

восточный иерусалим

биньямин нетаньяху

антониу гутерреш

махмуд аббас

оон

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ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Наиболее предпочтительным сценарием для сектора Газа станет его возвращение под контроль Палестинской национальной администрации (ПНА), заявил генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в интервью телеканалу CNN."Наилучшим сценарием было бы, если бы усиленная Палестинская администрация смогла взять на себя руководство в Газе, а Израиль согласился всерьез вести переговоры о двугосударственном решении при поддержке международного сообщества", — сказал он.Гутерреш подчеркнул, что для ПНА и некоторых арабских стран будет крайне сложно взять ответственность за Газу в присутствии израильских сил. По его словам, это будет также "политически чувствительно". Генсек добавил, что в этой ситуации необходим "переходный период".Среди прочего он также высказался против превращения анклава в "протекторат ООН". При этом Гутерреш пообещал наравне с другими представителями международного сообщества участвовать в организации "транзита", по итогам которого сектор Газа должен оказаться под контролем ПНА. Кроме того, генсек ООН не стал прогнозировать, сколько продлится военная операция ЦАХАЛ, которую он публично критикует за пренебрежение жизнями и нуждами мирного населения. Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не отдаст контроль над безопасностью в секторе Газа ни при каких обстоятельствах. По его словам, армия будет оставаться в анклаве столько, сколько потребуется. Пришедшее к власти в секторе Газа в 2007 году движение ХАМАС пошло на конфликт с правившим до этого на всех палестинских территориях движением ФАТХ. К последнему относится, в частности, лидер ПНА Махмуд Аббас. За все эти годы, несмотря на многочисленные попытки, эти две силы так и не договорились о совместном участии в политической жизни как в секторе Газа, так и на Западном берегу. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля за несколько дней после атаки взяла под контроль все населенные пункты у границы и начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231112/zalozhniki-1908999627.html

https://ria.ru/20231110/erdogan-1908589467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху, антониу гутерреш, махмуд аббас, оон, хамас, фатх, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году