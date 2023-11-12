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В Молдавии засомневались в законности перевода гимна на русский язык - РИА Новости, 12.11.2023
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15:53 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/gimn-1908978373.html
В Молдавии засомневались в законности перевода гимна на русский язык
В Молдавии засомневались в законности перевода гимна на русский язык - РИА Новости, 12.11.2023
В Молдавии засомневались в законности перевода гимна на русский язык
Глава минобразования Молдавии Дан Перчун намерен проверить законность публикации текста государственного гимна страны на русском языке в школьных учебниках,... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:53
2023-11-12T15:53
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КИШИНЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Глава минобразования Молдавии Дан Перчун намерен проверить законность публикации текста государственного гимна страны на русском языке в школьных учебниках, сообщает общественное радио Moldova 1. Ранее в соцсетях была опубликована страница из учебника по музыкальному образованию в русской версии для V класса, где помещён текст полного перевода на русский язык государственного гимна Молдавии "Наш язык" (Limba Noastra). Автор поста, преподаватель одного из пригородных лицеев, высказал недовольство, что в учебнике для русской школы не напечатан текст гимна на государственном языке. Перчун, который также является вице-председателем правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в ходе видеотрансляции в социальных сетях заявил, что его ведомство намерено изучить ситуацию. "На следующей неделе мы собираемся выяснить, в какой степени действия издательства, которое выпустила учебники, подпадают под правовые рамки закона о государственном гимне, устанавливающего способ толкования государственного гимна. Из положений закона вытекает, что гимн может быть представлен только на румынском языке", - цитирует Перчуна радио Moldova 1. В текст гимна Молдавии легли отдельные строфы стихотворения "Наш язык" (Limba Noastra) молдавского поэта Алексея Матвеевича, который в Первую мировую войну служил военным священником в русской армии. В сентябре 1915 он был отправлен на Галицийский фронт, в сентябре 1916 года был переведен на открытый Румынский фронт. Ранее депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ) Диана Караман, баллотировавшаяся в мэры Кишинева, обратилась в прокуратуру после того, как ей запретили участвовать в дебатах на русском языке на общественном телеканале Moldova 1. В свою очередь кандидату в мэры Кишинева от внепарламентской партии "Патриоты Молдовы" Алле Поповой не позволили говорить на русском языке в эфире радио Moldova 1. Ряд российских СМИ в Молдавии оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907586648.html
https://ria.ru/20231026/gosudarstvennost-1905463393.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия
В Молдавии засомневались в законности перевода гимна на русский язык

Глава Минобразования Молдавии проверит законность перевода гимна на русский язык

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Глава минобразования Молдавии Дан Перчун намерен проверить законность публикации текста государственного гимна страны на русском языке в школьных учебниках, сообщает общественное радио Moldova 1.
Ранее в соцсетях была опубликована страница из учебника по музыкальному образованию в русской версии для V класса, где помещён текст полного перевода на русский язык государственного гимна Молдавии "Наш язык" (Limba Noastra). Автор поста, преподаватель одного из пригородных лицеев, высказал недовольство, что в учебнике для русской школы не напечатан текст гимна на государственном языке. Перчун, который также является вице-председателем правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в ходе видеотрансляции в социальных сетях заявил, что его ведомство намерено изучить ситуацию.
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"На следующей неделе мы собираемся выяснить, в какой степени действия издательства, которое выпустила учебники, подпадают под правовые рамки закона о государственном гимне, устанавливающего способ толкования государственного гимна. Из положений закона вытекает, что гимн может быть представлен только на румынском языке", - цитирует Перчуна радио Moldova 1.
В текст гимна Молдавии легли отдельные строфы стихотворения "Наш язык" (Limba Noastra) молдавского поэта Алексея Матвеевича, который в Первую мировую войну служил военным священником в русской армии. В сентябре 1915 он был отправлен на Галицийский фронт, в сентябре 1916 года был переведен на открытый Румынский фронт.
Ранее депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ) Диана Караман, баллотировавшаяся в мэры Кишинева, обратилась в прокуратуру после того, как ей запретили участвовать в дебатах на русском языке на общественном телеканале Moldova 1. В свою очередь кандидату в мэры Кишинева от внепарламентской партии "Патриоты Молдовы" Алле Поповой не позволили говорить на русском языке в эфире радио Moldova 1.
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Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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