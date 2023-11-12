https://ria.ru/20231112/general-1908972476.html

Генерал ВСУ считает, что Украине нужен президент с опытом де Голля

Генерал ВСУ считает, что Украине нужен президент с опытом де Голля - РИА Новости, 12.11.2023

Генерал ВСУ считает, что Украине нужен президент с опытом де Голля

Президентом Украины должен быть человек с опытом как у французского военного Шарля де Голля, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в эфире местного Пятого... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T15:06

2023-11-12T15:06

2023-11-12T16:54

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президентом Украины должен быть человек с опытом как у французского военного Шарля де Голля, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в эфире местного Пятого канала.Уточняется, что эту мысль озвучила телеведущая. По ее словам, стране нужен президент, который переведет государство на военные рельсы и победит коррупцию. Телеведущая отметила, что это должен быть "человек с опытом Шарля де Голля"."Да", — утвердительно ответил ей Марченко. Украинский генерал добавил, что очень хотел бы выдвижения Залужного в президенты, и выразил желание работать с ним в одной команде. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине. По его мнению, сейчас они "неактуальны" и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты страны. На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации. Из-за этого выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Как заявил заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы президента начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было. Также нет юридических оснований для проведения голосования во время военного положения, резюмировал он.

https://ria.ru/20231112/izvinenie-1908963312.html

https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1908969555.html

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в мире, украина, валерий залужный, шарль де голль, вооруженные силы украины, верховная рада украины, страна.ua