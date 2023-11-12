Генерал ВСУ считает, что Украине нужен президент с опытом де Голля
Генерал-майор ВСУ Марченко: Украине нужен президент с опытом Шарля де Голля
© AP Photo / Jean-Jacques LevyПрезидент Франции Шарль де Голль, 1965 год
© AP Photo / Jean-Jacques Levy
Президент Франции Шарль де Голль, 1965 год . Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президентом Украины должен быть человек с опытом как у французского военного Шарля де Голля, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в эфире местного Пятого канала.
Уточняется, что эту мысль озвучила телеведущая. По ее словам, стране нужен президент, который переведет государство на военные рельсы и победит коррупцию. Телеведущая отметила, что это должен быть "человек с опытом Шарля де Голля".
"Да", — утвердительно ответил ей Марченко.
Украинский генерал добавил, что очень хотел бы выдвижения Залужного в президенты, и выразил желание работать с ним в одной команде.
Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине. По его мнению, сейчас они "неактуальны" и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты страны.
На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации. Из-за этого выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Как заявил заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы президента начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было. Также нет юридических оснований для проведения голосования во время военного положения, резюмировал он.