https://ria.ru/20231112/feyerverki-1908998652.html

В новогоднюю ночь в Псковской области будет разрешено запускать фейерверки

В новогоднюю ночь в Псковской области будет разрешено запускать фейерверки - РИА Новости, 12.11.2023

В новогоднюю ночь в Псковской области будет разрешено запускать фейерверки

Введенный летом в Псковской области запрет на запуск фейерверков не будет действовать в новогоднюю ночь, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T18:52

2023-11-12T18:52

2023-11-12T18:52

общество

псковская область

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Введенный летом в Псковской области запрет на запуск фейерверков не будет действовать в новогоднюю ночь, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. "С 00.00 часов 31 декабря 2023 года до 10.00 2 января 2024 года на территории населенных пунктов Псковской области будет разрешено использовать пиротехнические изделия", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Ведерников, ограничения по запуску пиротехники в регионе "сохранятся на остальные новогодние выходные дни". Он добавил, что исключение для ночи на 1 января сделано прежде всего ради детей, для которых фейерверки - неотъемлемая часть волшебного праздника. Ранее сообщалось, что запрет на запуск фейерверков и другой пиротехники был введен в Псковской области с 3 июля по обращениям жителей региона, которые сочли такие развлечения неуместными в период проведения спецоперации. Этот запрет не распространяется на бенгальские огни и хлопушки.

https://ria.ru/20230607/moshenniki-1876791628.html

псковская область

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общество, псковская область, михаил ведерников