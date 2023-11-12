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В новогоднюю ночь в Псковской области будет разрешено запускать фейерверки - РИА Новости, 12.11.2023
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18:52 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/feyerverki-1908998652.html
В новогоднюю ночь в Псковской области будет разрешено запускать фейерверки
В новогоднюю ночь в Псковской области будет разрешено запускать фейерверки - РИА Новости, 12.11.2023
В новогоднюю ночь в Псковской области будет разрешено запускать фейерверки
Введенный летом в Псковской области запрет на запуск фейерверков не будет действовать в новогоднюю ночь, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T18:52
2023-11-12T18:52
общество
псковская область
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Введенный летом в Псковской области запрет на запуск фейерверков не будет действовать в новогоднюю ночь, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. "С 00.00 часов 31 декабря 2023 года до 10.00 2 января 2024 года на территории населенных пунктов Псковской области будет разрешено использовать пиротехнические изделия", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Ведерников, ограничения по запуску пиротехники в регионе "сохранятся на остальные новогодние выходные дни". Он добавил, что исключение для ночи на 1 января сделано прежде всего ради детей, для которых фейерверки - неотъемлемая часть волшебного праздника. Ранее сообщалось, что запрет на запуск фейерверков и другой пиротехники был введен в Псковской области с 3 июля по обращениям жителей региона, которые сочли такие развлечения неуместными в период проведения спецоперации. Этот запрет не распространяется на бенгальские огни и хлопушки.
https://ria.ru/20230607/moshenniki-1876791628.html
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общество, псковская область, михаил ведерников
Общество, Псковская область, Михаил Ведерников
В новогоднюю ночь в Псковской области будет разрешено запускать фейерверки

В новогоднюю ночь в Псковской области не будет действовать запрет на фейерверки

© Depositphotos.com / Maren WinterЛюди запускают фейерверки-фонтаны
Люди запускают фейерверки-фонтаны - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Depositphotos.com / Maren Winter
Люди запускают фейерверки-фонтаны. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Введенный летом в Псковской области запрет на запуск фейерверков не будет действовать в новогоднюю ночь, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«
"С 00.00 часов 31 декабря 2023 года до 10.00 2 января 2024 года на территории населенных пунктов Псковской области будет разрешено использовать пиротехнические изделия", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Ведерников, ограничения по запуску пиротехники в регионе "сохранятся на остальные новогодние выходные дни". Он добавил, что исключение для ночи на 1 января сделано прежде всего ради детей, для которых фейерверки - неотъемлемая часть волшебного праздника.
Ранее сообщалось, что запрет на запуск фейерверков и другой пиротехники был введен в Псковской области с 3 июля по обращениям жителей региона, которые сочли такие развлечения неуместными в период проведения спецоперации. Этот запрет не распространяется на бенгальские огни и хлопушки.
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ОбществоПсковская областьМихаил Ведерников
 
 
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