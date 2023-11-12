https://ria.ru/20231112/dvizhenie-1908981872.html

Движение на ж/д участке под Рязанью восстановили после схода вагонов

Движение на ж/д участке под Рязанью восстановили после схода вагонов - РИА Новости, 12.11.2023

Движение на ж/д участке под Рязанью восстановили после схода вагонов

Движение поездов на участке Рыбное-Блокпост в Рязанской области, где произошел сход вагонов, открыто, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T16:28

2023-11-12T16:28

2023-11-12T16:34

рязань

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Движение поездов на участке Рыбное-Блокпост в Рязанской области, где произошел сход вагонов, открыто, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).Как информировала МЖД, в субботу в 07.12 на перегоне "Рыбное - Блокпост", по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла."Открыто движение на участке Рыбное-Блокпост в Рязанской области. В 15.34 по перегону проследовал первый грузовой поезд" - говорится в сообщении.Отмечается, что железнодорожники убрали 19 сошедших с рельсов вагонов, уложили 175 метров новой рельсошпальной решетки, смонтировали 300 метров контактной подвески и заменили опору контактной сети. Всего для работ задействовали более 300 железнодорожников, а также четыре восстановительных поезда.По данным следствия, в субботу произошел подрыв самодельного взрывного устройства на 190-м километре третьего главного пути перегона станций "Рыбное – Блок Пост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области. В результате этого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном приобретении взрывных устройств.

https://ria.ru/20231025/rzhd-1905085571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рязань, рязанская область, происшествия