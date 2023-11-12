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Под Тверью в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погибли люди - РИА Новости, 12.11.2023
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19:21 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/dtp-1909002732.html
Под Тверью в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погибли люди
Под Тверью в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погибли люди - РИА Новости, 12.11.2023
Под Тверью в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погибли люди
Две легковушки и грузовик столкнулись в Тверской области, одна из машин загорелась, есть погибшие, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T19:21
2023-11-12T19:21
происшествия
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Две легковушки и грузовик столкнулись в Тверской области, одна из машин загорелась, есть погибшие, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В Нелидовском городском округе на трассе столкнулись два легковых авто и грузовик. Пожарные потушили огонь в загоревшемся легковом автомобиле. К сожалению, водитель и пассажиры погибли. На месте работали 11 специалистов и три единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении. Число погибших спасательное ведомство не уточняет.
https://ria.ru/20231112/dtp-1908982867.html
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происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Тверью в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погибли люди

Под Тверью в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Две легковушки и грузовик столкнулись в Тверской области, одна из машин загорелась, есть погибшие, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«
"В Нелидовском городском округе на трассе столкнулись два легковых авто и грузовик. Пожарные потушили огонь в загоревшемся легковом автомобиле. К сожалению, водитель и пассажиры погибли. На месте работали 11 специалистов и три единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении.
Число погибших спасательное ведомство не уточняет.
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