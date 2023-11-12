https://ria.ru/20231112/dtp-1909002732.html

Под Тверью в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погибли люди

Под Тверью в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погибли люди - РИА Новости, 12.11.2023

Под Тверью в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погибли люди

Две легковушки и грузовик столкнулись в Тверской области, одна из машин загорелась, есть погибшие, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T19:21

2023-11-12T19:21

2023-11-12T19:21

происшествия

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Две легковушки и грузовик столкнулись в Тверской области, одна из машин загорелась, есть погибшие, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В Нелидовском городском округе на трассе столкнулись два легковых авто и грузовик. Пожарные потушили огонь в загоревшемся легковом автомобиле. К сожалению, водитель и пассажиры погибли. На месте работали 11 специалистов и три единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении. Число погибших спасательное ведомство не уточняет.

https://ria.ru/20231112/dtp-1908982867.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)