https://ria.ru/20231112/dtp-1908982867.html

Один из пострадавших в ДТП в Северной Осетии умер

Один из пострадавших в ДТП в Северной Осетии умер - РИА Новости, 12.11.2023

Один из пострадавших в ДТП в Северной Осетии умер

Один из пяти пострадавших в результате столкновения двух легковых автомобилей в Северной Осетии скончался в больнице, сообщило МВД по региону, уточнив, что он... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T16:35

2023-11-12T16:35

2023-11-12T16:35

происшествия

владикавказ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика северная осетия - алания

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НАЛЬЧИК, 12 ноя - РИА Новости. Один из пяти пострадавших в результате столкновения двух легковых автомобилей в Северной Осетии скончался в больнице, сообщило МВД по региону, уточнив, что он управлял автомашиной "ВАЗ-2114". Ранее региональное МЧС сообщило, что утром в воскресенье в садоводческом товариществе "Победит" столкнулись два автомобиля, по информации ведомства, это были "Волга-2410" и "Лада-Гранта". В результате ДТП пострадали пять человек, которых госпитализировали в республиканскую клиническую больницу во Владикавказе. "В результате ДТП водитель автомашины "ВАЗ-2114" 1963 года рождения скончался в больнице", - говорится в сообщении регионального МВД. По данным министерства, в аварии участвовали автомобили "ВАЗ-2114" и "Лада-Гранта".

https://ria.ru/20231111/dtp-1908843247.html

владикавказ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания