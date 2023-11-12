https://ria.ru/20231112/dtp-1908982867.html
Один из пострадавших в ДТП в Северной Осетии умер
Один из пострадавших в ДТП в Северной Осетии умер - РИА Новости, 12.11.2023
Один из пострадавших в ДТП в Северной Осетии умер
Один из пяти пострадавших в результате столкновения двух легковых автомобилей в Северной Осетии скончался в больнице, сообщило МВД по региону, уточнив, что он... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T16:35
2023-11-12T16:35
2023-11-12T16:35
происшествия
владикавказ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика северная осетия - алания
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НАЛЬЧИК, 12 ноя - РИА Новости. Один из пяти пострадавших в результате столкновения двух легковых автомобилей в Северной Осетии скончался в больнице, сообщило МВД по региону, уточнив, что он управлял автомашиной "ВАЗ-2114". Ранее региональное МЧС сообщило, что утром в воскресенье в садоводческом товариществе "Победит" столкнулись два автомобиля, по информации ведомства, это были "Волга-2410" и "Лада-Гранта". В результате ДТП пострадали пять человек, которых госпитализировали в республиканскую клиническую больницу во Владикавказе. "В результате ДТП водитель автомашины "ВАЗ-2114" 1963 года рождения скончался в больнице", - говорится в сообщении регионального МВД. По данным министерства, в аварии участвовали автомобили "ВАЗ-2114" и "Лада-Гранта".
https://ria.ru/20231111/dtp-1908843247.html
владикавказ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания
Происшествия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Северная Осетия - Алания
Один из пострадавших в ДТП в Северной Осетии умер
Один из пяти пострадавших в столкновении двух автомобилей в Северной Осетии умер