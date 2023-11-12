https://ria.ru/20231112/dtp-1908967969.html
В Северной Осетии пять человек пострадали в ДТП
В Северной Осетии пять человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 12.11.2023
В Северной Осетии пять человек пострадали в ДТП
Пять человек госпитализированы в больницу в результате столкновения двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:31
2023-11-12T14:31
2023-11-12T14:31
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Пять человек госпитализированы в больницу в результате столкновения двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В 10.49 мск в воскресенье поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в садоводческом товариществе "Победит"… По прибытии выяснилось, что столкнулись два автомобиля: "Волга-2410" и "Лада-Гранта"… В результате ДТП пострадали пять человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС деблокировали пострадавших, оказали им первую помощь и передали медикам. "Пострадавшие госпитализированы в республиканскую клиническую больницу во Владикавказе", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20231111/dtp-1908843247.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Северной Осетии пять человек пострадали в ДТП
В Северной Осетии пять человек пострадали в столкновении двух автомобилей