https://ria.ru/20231112/dtp-1908967969.html

В Северной Осетии пять человек пострадали в ДТП

В Северной Осетии пять человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 12.11.2023

В Северной Осетии пять человек пострадали в ДТП

Пять человек госпитализированы в больницу в результате столкновения двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T14:31

2023-11-12T14:31

2023-11-12T14:31

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Пять человек госпитализированы в больницу в результате столкновения двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В 10.49 мск в воскресенье поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в садоводческом товариществе "Победит"… По прибытии выяснилось, что столкнулись два автомобиля: "Волга-2410" и "Лада-Гранта"… В результате ДТП пострадали пять человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС деблокировали пострадавших, оказали им первую помощь и передали медикам. "Пострадавшие госпитализированы в республиканскую клиническую больницу во Владикавказе", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20231111/dtp-1908843247.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)