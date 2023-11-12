https://ria.ru/20231112/dtp-1908925594.html

В Приангарье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека

В Приангарье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека - РИА Новости, 12.11.2023

В Приангарье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека

Машинист поезда, его помощник и водитель грузовика погибли после столкновения локомотива и грузового автомобиля в Приангарье между станциями Янталь и Лена,... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T05:27

2023-11-12T05:27

2023-11-12T07:41

северобайкальск

москва

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ИРКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Машинист поезда, его помощник и водитель грузовика погибли после столкновения локомотива и грузового автомобиля в Приангарье между станциями Янталь и Лена, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). Столкновение произошло в 1.30 (20.30 мск). Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №91 сообщением Северобайкальск - Москва. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось. "По предварительной информации, в результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель автомобиля", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. Для устранения последствий ДТП на место направлен восстановительный поезд станции Коршуниха-Ангарская. Также к месту столкновения выехала комиссия ВСЖД.

https://ria.ru/20231016/dtp-1902998139.html

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северобайкальск

москва

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северобайкальск, москва