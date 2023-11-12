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В Приангарье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека - РИА Новости, 12.11.2023
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05:27 12.11.2023 (обновлено: 07:41 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/dtp-1908925594.html
В Приангарье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека
В Приангарье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека - РИА Новости, 12.11.2023
В Приангарье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека
Машинист поезда, его помощник и водитель грузовика погибли после столкновения локомотива и грузового автомобиля в Приангарье между станциями Янталь и Лена,... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T05:27
2023-11-12T07:41
северобайкальск
москва
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ИРКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Машинист поезда, его помощник и водитель грузовика погибли после столкновения локомотива и грузового автомобиля в Приангарье между станциями Янталь и Лена, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). Столкновение произошло в 1.30 (20.30 мск). Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №91 сообщением Северобайкальск - Москва. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось. "По предварительной информации, в результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель автомобиля", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. Для устранения последствий ДТП на место направлен восстановительный поезд станции Коршуниха-Ангарская. Также к месту столкновения выехала комиссия ВСЖД.
https://ria.ru/20231016/dtp-1902998139.html
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северобайкальск, москва
Северобайкальск, Москва
В Приангарье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека

В Приангарье в результате столкновения поезда и грузовика погибли три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ИРКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Машинист поезда, его помощник и водитель грузовика погибли после столкновения локомотива и грузового автомобиля в Приангарье между станциями Янталь и Лена, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).
Столкновение произошло в 1.30 (20.30 мск). Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №91 сообщением Северобайкальск - Москва. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось.
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"По предварительной информации, в результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель автомобиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. Для устранения последствий ДТП на место направлен восстановительный поезд станции Коршуниха-Ангарская.
Также к месту столкновения выехала комиссия ВСЖД.
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