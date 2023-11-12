https://ria.ru/20231112/drova-1908915050.html

Адвокат разъяснил, кому грозит наказание за рубку дров в лесу

Адвокат разъяснил, кому грозит наказание за рубку дров в лесу - РИА Новости, 12.11.2023

Адвокат разъяснил, кому грозит наказание за рубку дров в лесу

Заготавливать валежник закон не запрещает, однако сбор сухостоя и бурелома обернется немалым штрафом и даже лишением свободы. Как их различить, рассказал... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T02:17

2023-11-12T02:17

2023-11-12T02:17

общество

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Заготавливать валежник закон не запрещает, однако сбор сухостоя и бурелома обернется немалым штрафом и даже лишением свободы. Как их различить, рассказал агентству “Прайм” адвокат Илья Рейзер.Самое главное — валежником считается дерево с признаками естественного отмирания, которое лежит на земле без каких-либо следов порубки или спиливания. Если дерево имеет следы заготовки, забирать его нельзя. “Можно брать лишь те деревья и их части, которые повалены естественным путем и уже начали мертветь”, - указал он.Кроме того, заготовка валежника должна происходить без использования спецтехники, например, трактора. При этом бензопилу, ручную пилу и топор применять можно. Если участок земли находится в аренде, вопрос сбора древесины лучше обсудить с арендатором.За нарушение по статье 8.28 КоАП для физлиц предусмотрен штраф в 4-5 тысяч рублей плюс конфискация техники, с помощью которой велась незаконная заготовка. Древесину в этом случае тоже отнимут. По УК наказание еще строже - штраф от 100 до 500 тысяч рублей (в зависимости от размера ущерба) и лишение свободы на срок до семи лет, заключил Рейзер.

https://realty.ria.ru/20190228/1551444837.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия