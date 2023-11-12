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Представляет угрозу. В США забили тревогу из-за нового хода России - РИА Новости, 12.11.2023
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12:21 12.11.2023 (обновлено: 15:45 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/dron-1908953840.html
Представляет угрозу. В США забили тревогу из-за нового хода России
Представляет угрозу. В США забили тревогу из-за нового хода России - РИА Новости, 12.11.2023
Представляет угрозу. В США забили тревогу из-за нового хода России
Решение России расширять производство беспилотных летательных аппаратов вызывает тревогу в США, пишет американский журнал The National Interest. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T12:21
2023-11-12T15:45
россия
сша
москва
окб сухого
су-57
технологии
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Решение России расширять производство беспилотных летательных аппаратов вызывает тревогу в США, пишет американский журнал The National Interest.&quot;Шаги Москвы по расширению внутренних возможностей для производства беспилотников не могут не вызывать тревогу&quot;, — отметили в публикации.Речь в статье, в частности, идет о новом российском ударном дроне С-70Б "Охотник", который можно применять в составе совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57. Технические особенности этого БПЛА делают его серьезным оружием, говорится в материале. Так, например, дрон оснащен авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1, добавили в публикации."С-70 предназначен для полетов вместе с российским истребителем Су-57 в роли ведомого", — подчеркнули в статье."Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих радиолокационную и тепловую заметность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231112/territoriya-1908940784.html
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россия, сша, москва, окб сухого, су-57, технологии
Россия, США, Москва, ОКБ Сухого, Су-57, Технологии
Представляет угрозу. В США забили тревогу из-за нового хода России

NI: новый российский ударный дрон С-70Б "Охотник" представляет серьезную угрозу

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкНовейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Новейший ударный беспилотник Охотник совершил первый совместный полет с Су-57
© Министерство обороны РФ
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Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Решение России расширять производство беспилотных летательных аппаратов вызывает тревогу в США, пишет американский журнал The National Interest.
«

"Шаги Москвы по расширению внутренних возможностей для производства беспилотников не могут не вызывать тревогу", — отметили в публикации.

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Речь в статье, в частности, идет о новом российском ударном дроне С-70Б "Охотник", который можно применять в составе совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57. Технические особенности этого БПЛА делают его серьезным оружием, говорится в материале. Так, например, дрон оснащен авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1, добавили в публикации.
"С-70 предназначен для полетов вместе с российским истребителем Су-57 в роли ведомого", — подчеркнули в статье.
"Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих радиолокационную и тепловую заметность.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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