https://ria.ru/20231112/dozhd-1908945573.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 12.11.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Дождь, местами усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T10:45
2023-11-12T10:45
2023-11-12T10:45
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дождь, местами усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице ожидается дождь, местами усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Горожан попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20231108/moskva-1908085906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, городское хозяйство москвы
Погода, Москва, Городское хозяйство Москвы
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
В Москве в воскресенье ожидается дождь и порывы ветра до 17 метров в секунду