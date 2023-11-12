https://ria.ru/20231112/dozhd-1908945573.html

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 12.11.2023

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Дождь, местами усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T10:45

2023-11-12T10:45

2023-11-12T10:45

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дождь, местами усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице ожидается дождь, местами усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Горожан попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20231108/moskva-1908085906.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, городское хозяйство москвы