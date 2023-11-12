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Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 12.11.2023
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10:45 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/dozhd-1908945573.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 12.11.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Дождь, местами усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T10:45
2023-11-12T10:45
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дождь, местами усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице ожидается дождь, местами усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Горожан попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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погода, москва, городское хозяйство москвы
Погода, Москва, Городское хозяйство Москвы
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

В Москве в воскресенье ожидается дождь и порывы ветра до 17 метров в секунду

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дождь, местами усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве в воскресенье, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице ожидается дождь, местами усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Горожан попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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