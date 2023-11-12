https://ria.ru/20231112/dozhd-1908942576.html

Москвичей предупредили о дожде с порывистым ветром

Москвичей предупредили о дожде с порывистым ветром - РИА Новости, 12.11.2023

Москвичей предупредили о дожде с порывистым ветром

Дождь с порывистым ветром до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до вечера воскресенья, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T10:05

2023-11-12T10:05

2023-11-12T10:05

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дождь с порывистым ветром до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до вечера воскресенья, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в течение дня до 21.00 часа 12 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. МЧС просит москвичей быть внимательными на дороге из-за ожидающейся непогоды: снизить скорость движения и избегать внезапных маневров.

https://ria.ru/20231027/stress-1905622694.html

москва

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр