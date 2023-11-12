https://ria.ru/20231112/dozhd-1908942576.html
Москвичей предупредили о дожде с порывистым ветром
Москвичей предупредили о дожде с порывистым ветром - РИА Новости, 12.11.2023
Москвичей предупредили о дожде с порывистым ветром
Дождь с порывистым ветром до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до вечера воскресенья, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T10:05
2023-11-12T10:05
2023-11-12T10:05
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901044266_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_0fd7711166f3b2c4ba9e8aa36865549b.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дождь с порывистым ветром до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до вечера воскресенья, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в течение дня до 21.00 часа 12 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. МЧС просит москвичей быть внимательными на дороге из-за ожидающейся непогоды: снизить скорость движения и избегать внезапных маневров.
https://ria.ru/20231027/stress-1905622694.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901044266_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_e0aef694dff325b58141200978f79f0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Москвичей предупредили о дожде с порывистым ветром
В Москве в воскресенье ожидают дождь с ветром до 17 метров в секунду