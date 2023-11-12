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Москвичей предупредили о дожде с порывистым ветром - РИА Новости, 12.11.2023
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10:05 12.11.2023
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Москвичей предупредили о дожде с порывистым ветром
Москвичей предупредили о дожде с порывистым ветром - РИА Новости, 12.11.2023
Москвичей предупредили о дожде с порывистым ветром
Дождь с порывистым ветром до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до вечера воскресенья, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T10:05
2023-11-12T10:05
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дождь с порывистым ветром до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до вечера воскресенья, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в течение дня до 21.00 часа 12 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. МЧС просит москвичей быть внимательными на дороге из-за ожидающейся непогоды: снизить скорость движения и избегать внезапных маневров.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Москвичей предупредили о дожде с порывистым ветром

В Москве в воскресенье ожидают дождь с ветром до 17 метров в секунду

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дождь с порывистым ветром до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до вечера воскресенья, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в течение дня до 21.00 часа 12 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
МЧС просит москвичей быть внимательными на дороге из-за ожидающейся непогоды: снизить скорость движения и избегать внезапных маневров.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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