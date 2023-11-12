https://ria.ru/20231112/dorogi-1908945095.html

В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству дорог

В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству дорог - РИА Новости, 12.11.2023

В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству дорог

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о досрочном выполнении годового плана по строительству дорог в Москве. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T10:34

2023-11-12T10:34

2023-11-12T12:15

общество

москва

калужское шоссе

сергей собянин

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о досрочном выполнении годового плана по строительству дорог в Москве. "Досрочно выполнили годовой план по строительству дорог в Москве. С начала 2023-го построили 110 километров дорог и 65 искусственных сооружений - тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов. Например, завершили Московский скоростной диаметр, открыли движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе. После реконструкции заработала обновленная развязка МКАД с Липецкой улицей", - написал мэр в своем Telegram-канале. Собянин добавил, в ближайшие три года планируем построить ещё 265 километров дорог.

https://realty.ria.ru/20230706/dorogi-1882534154.html

москва

калужское шоссе

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Дарья Буймова

общество, москва, калужское шоссе, сергей собянин