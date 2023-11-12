https://ria.ru/20231112/bolnitsy-1909007627.html

В ВОЗ заявили о 137 нападениях на медицинские объекты в Газе

В ВОЗ заявили о 137 нападениях на медицинские объекты в Газе - РИА Новости, 12.11.2023

В ВОЗ заявили о 137 нападениях на медицинские объекты в Газе

За 36 дней боевых действий зарегистрировано 137 нападений на медицинские объекты в секторе Газа, в результате погиб 521 человек, говорится в совместном... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T20:01

2023-11-12T20:01

2023-11-12T20:23

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ЖЕНЕВА, 12 ноя – РИА Новости. За 36 дней боевых действий зарегистрировано 137 нападений на медицинские объекты в секторе Газа, в результате погиб 521 человек, говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). "За последние 36 дней ВОЗ зафиксировала по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения в Газе, в результате которых 521 человек погиб и 686 получили ранения, включая 16 смертей и 38 травм медицинских работников при исполнении служебных обязанностей", - сказано в документе. По данным организаций, больше половины больниц в секторе Газа закрыты, а те, что все ещё работают, "испытывают огромную нагрузку" и "могут оказывать лишь очень ограниченные услуги" неотложной помощи, операции по спасению жизни и интенсивной терапии."Мир не может молчать, в то время как больницы, которые должны быть безопасными убежищами, превращаются в места смерти, опустошения и отчаяния. Сейчас необходимы решительные международные действия, чтобы обеспечить немедленное гуманитарное прекращение огня и предотвратить дальнейшую гибель людей, а также сохранить то, что осталось от системы здравоохранения в Газе. Сейчас необходим беспрепятственный, безопасный и постоянный доступ для обеспечения топливом, медикаментами и водой этих жизненно важных служб. Насилие должно прекратиться немедленно", - добавляется в заявлении.Агентства ООН подчеркивают, что они "в ужасе" от последних сообщений о нападениях на больницу "Аль-Шифа", педиатрическую больницу "Аль-Рантисси", больницу "Аль-Кудс" и другие в городе Газа и на севере сектора Газа, в результате которых "погибло много людей, в том числе дети".Ранее в израильской армии заявляли, что военные не окружали и не обстреливали больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, а ведут бои с бойцами палестинского движения ХАМАС рядом с ней, восточная сторона больницы остается открытой, и все, кто хотят покинуть здание, могут это сделать. Представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари говорил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает израильской армии добраться до них. Отвечая на вопрос, будет ли ЦАХАЛ атаковать больницу, он сказал, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231112/bolnitsa-1908983845.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году