ВОЗ заявила о потере связи с координаторами в больнице "Аш-Шифа" в Газе
Глава ВОЗ заявил о потере связи с координаторами в больнице "Аш-Шифа" в Газе
© AP Photo / Leo CorreaДым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки
© AP Photo / Leo Correa
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа на фоне боевых действий рядом с медицинским учреждением.
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"ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице "Аш-Шифа" в Газе на фоне... сообщений о неоднократных нападениях на больницу", - говорится в сообщении Гебрейесуса в соцсети X.
Глава ВОЗ также подчеркнул, что организация серьезно обеспокоена безопасностью медицинских работников и пациентов, а также призывает к их немедленной эвакуации.
Ранее полковник Моше Тетро, чьи слова распространил офис координатора правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны заявил, что израильская армия не окружала и не обстреливала больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, а ведет бои с бойцами палестинского движения ХАМАС рядом с ней. Он также отметил, что восточная сторона больницы остается открытой. Все, кто хотят покинуть здание, могут это сделать.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.