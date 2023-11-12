https://ria.ru/20231112/bespilotnik-1908955837.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 12.11.2023

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T12:42

2023-11-12T12:42

2023-11-12T13:39

белгородская область

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал губернатор.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Как уточнили в Минобороны, беспилотник сбили около 12:00 мск. Военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА по объектам на территории России, добавили в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908836394.html

белгородская область

белгородский район

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Варвара Скокшина

белгородская область, белгородский район, происшествия