https://ria.ru/20231112/bespilotnik-1908955837.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 12.11.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T12:42
2023-11-12T12:42
2023-11-12T13:39
белгородская область
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал губернатор.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Как уточнили в Минобороны, беспилотник сбили около 12:00 мск. Военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА по объектам на территории России, добавили в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908836394.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгородский район, происшествия
Белгородская область, Белгородский район, Происшествия
Над Белгородской областью сбили беспилотник
ПВО сбила сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью
БЕЛГОРОД, 12 ноя — РИА Новости.
Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
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«
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал губернатор.
Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Как уточнили в Минобороны, беспилотник сбили около 12:00 мск. Военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА по объектам на территории России, добавили в ведомстве.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.
При перехвате беспилотника в Московской области никто не пострадал