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Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 12.11.2023
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12:42 12.11.2023 (обновлено: 13:39 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/bespilotnik-1908955837.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 12.11.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T12:42
2023-11-12T13:39
белгородская область
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал губернатор.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Как уточнили в Минобороны, беспилотник сбили около 12:00 мск. Военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА по объектам на территории России, добавили в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908836394.html
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белгородская область, белгородский район, происшествия
Белгородская область, Белгородский район, Происшествия
Над Белгородской областью сбили беспилотник

ПВО сбила сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал губернатор.
Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Как уточнили в Минобороны, беспилотник сбили около 12:00 мск. Военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА по объектам на территории России, добавили в ведомстве.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.
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