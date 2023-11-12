"Спаси нас, Боже": странное поведение Байдена на кладбище вызвало шок в США
Байдену потребовалась помощь караула в День ветеранов на Арлингтонском кладбище
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену потребовалась помощь почетного караула после того, как он "потерял ориентацию" во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище в субботу, сообщает New York Post.
На опубликованном видеоролике видно, как глава Белого дома перекрестился перед венком, однако прежде чем вернуться на свое место, в растерянности обернулся к стоящему рядом военнослужащему, которому пришлось помочь президенту США и направить его к вице-президенту Камале Харрис.
"Военнослужащий указал рукой в перчатке назад, на вице-президента Камалу Харрис, которая стояла в нескольких футах от него, и президент вернулся на свое место рядом с ней. Харрис и Денис Макдоноу, секретарь Байдена по делам ветеранов, оба, казалось, еле сдерживали улыбки, пока президент колебался", — пишет издание.
Как сообщает газета, члены республиканской партии в конгрессе выразили тревогу в связи с "очевидным замешательством" Байдена. Несколько конгрессменов прокомментировали NYP этот инцидент.
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"Спаси нас, Господи. У нас президент, который не понимает, подходит он или отходит", — сказал член палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю.
"Именно тогда, когда все думали, что хуже быть не может, оказалось, что может", — заявил конгрессмен от Калифорнии Даррел Исса.
"Грустно снова и снова смотреть на когнитивные нарушения президента Байдена. Как он баллотируется на переизбрание?" — задалась вопросом член палаты представителей Николь Маллиотакис, представляющая Статен-Айленд.
Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.