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"Спаси нас, Боже": странное поведение Байдена на кладбище вызвало шок в США - РИА Новости, 12.11.2023
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01:08 12.11.2023 (обновлено: 01:11 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/bayden-1908917834.html
"Спаси нас, Боже": странное поведение Байдена на кладбище вызвало шок в США
"Спаси нас, Боже": странное поведение Байдена на кладбище вызвало шок в США - РИА Новости, 12.11.2023
"Спаси нас, Боже": странное поведение Байдена на кладбище вызвало шок в США
Президенту США Джо Байдену потребовалась помощь почетного караула после того, как он "потерял ориентацию" во время церемонии возложения венков к Могиле... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T01:08
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену потребовалась помощь почетного караула после того, как он "потерял ориентацию" во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище в субботу, сообщает New York Post.На опубликованном видеоролике видно, как глава Белого дома перекрестился перед венком, однако прежде чем вернуться на свое место, в растерянности обернулся к стоящему рядом военнослужащему, которому пришлось помочь президенту США и направить его к вице-президенту Камале Харрис."Военнослужащий указал рукой в перчатке назад, на вице-президента Камалу Харрис, которая стояла в нескольких футах от него, и президент вернулся на свое место рядом с ней. Харрис и Денис Макдоноу, секретарь Байдена по делам ветеранов, оба, казалось, еле сдерживали улыбки, пока президент колебался", — пишет издание.Как сообщает газета, члены республиканской партии в конгрессе выразили тревогу в связи с "очевидным замешательством" Байдена. Несколько конгрессменов прокомментировали NYP этот инцидент."Спаси нас, Господи. У нас президент, который не понимает, подходит он или отходит", — сказал член палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю."Именно тогда, когда все думали, что хуже быть не может, оказалось, что может", — заявил конгрессмен от Калифорнии Даррел Исса."Грустно снова и снова смотреть на когнитивные нарушения президента Байдена. Как он баллотируется на переизбрание?" — задалась вопросом член палаты представителей Николь Маллиотакис, представляющая Статен-Айленд.Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
https://ria.ru/20231109/futbolka-1908529804.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, нью-джерси, калифорния
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Нью-Джерси, Калифорния
"Спаси нас, Боже": странное поведение Байдена на кладбище вызвало шок в США

Байдену потребовалась помощь караула в День ветеранов на Арлингтонском кладбище

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену потребовалась помощь почетного караула после того, как он "потерял ориентацию" во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище в субботу, сообщает New York Post.
На опубликованном видеоролике видно, как глава Белого дома перекрестился перед венком, однако прежде чем вернуться на свое место, в растерянности обернулся к стоящему рядом военнослужащему, которому пришлось помочь президенту США и направить его к вице-президенту Камале Харрис.
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"Военнослужащий указал рукой в перчатке назад, на вице-президента Камалу Харрис, которая стояла в нескольких футах от него, и президент вернулся на свое место рядом с ней. Харрис и Денис Макдоноу, секретарь Байдена по делам ветеранов, оба, казалось, еле сдерживали улыбки, пока президент колебался", — пишет издание.
Как сообщает газета, члены республиканской партии в конгрессе выразили тревогу в связи с "очевидным замешательством" Байдена. Несколько конгрессменов прокомментировали NYP этот инцидент.
«
"Спаси нас, Господи. У нас президент, который не понимает, подходит он или отходит", — сказал член палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю.
"Именно тогда, когда все думали, что хуже быть не может, оказалось, что может", — заявил конгрессмен от Калифорнии Даррел Исса.
"Грустно снова и снова смотреть на когнитивные нарушения президента Байдена. Как он баллотируется на переизбрание?" — задалась вопросом член палаты представителей Николь Маллиотакис, представляющая Статен-Айленд.
Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
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В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисНью-ДжерсиКалифорния
 
 
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