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Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем
Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем - РИА Новости, 12.11.2023
Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем
Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM). РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T19:24
2023-11-12T19:24
2023-11-12T22:48
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ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM). "Все пять человек, находившиеся на борту, погибли", — сказано в пресс-релизе.Отмечается, что во время "рутинной дозаправки" в воздухе самолет из-за технической неисправности упал в море. При этом командование не сообщило тип разбившегося аппарата.Позднее шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил, что упавшим судном оказался вертолет. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших.Об инциденте, произошедшем 10 ноября, стало известно накануне. Как отметили в USEUCOM, крушение самолета не связано с какими-либо враждебными действиями.
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в мире, средиземное море, сша
В мире, Средиземное море, США
Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем
Пентагон: 5 американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем
ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM).
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"Все пять человек, находившиеся на борту, погибли", — сказано в пресс-релизе.
Отмечается, что во время "рутинной дозаправки" в воздухе самолет из-за технической неисправности упал в море. При этом командование не сообщило тип разбившегося аппарата.
Позднее шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил, что упавшим судном оказался вертолет. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших.
Об инциденте, произошедшем 10 ноября, стало известно накануне. Как отметили в USEUCOM, крушение самолета не связано с какими-либо враждебными действиями.
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