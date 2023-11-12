Рейтинг@Mail.ru
Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 12.11.2023 (обновлено: 22:48 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/aviakatastrofa-1909003637.html
Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем
Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем - РИА Новости, 12.11.2023
Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем
Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM). РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T19:24
2023-11-12T22:48
в мире
средиземное море
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909006443_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_8cef90cdcdc951c83319c11f8fc8e72d.jpg
ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM). &quot;Все пять человек, находившиеся на борту, погибли&quot;, — сказано в пресс-релизе.Отмечается, что во время "рутинной дозаправки" в воздухе самолет из-за технической неисправности упал в море. При этом командование не сообщило тип разбившегося аппарата.Позднее шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил, что упавшим судном оказался вертолет. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших.Об инциденте, произошедшем 10 ноября, стало известно накануне. Как отметили в USEUCOM, крушение самолета не связано с какими-либо враждебными действиями.
https://ria.ru/20231111/bpla-1908836085.html
средиземное море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909006443_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1a955c8dc2b90591fbbeb85ad497506.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, средиземное море, сша
В мире, Средиземное море, США
Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем

Пентагон: 5 американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Simon PikeАмериканский военно-транспортный самолет C-2A Greyhound на палубе авианосца USS Gerald R. Ford в восточной части Средиземного моря
Американский военно-транспортный самолет C-2A Greyhound на палубе авианосца USS Gerald R. Ford в восточной части Средиземного моря - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Simon Pike
Американский военно-транспортный самолет C-2A Greyhound на палубе авианосца USS Gerald R. Ford в восточной части Средиземного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM).
«

"Все пять человек, находившиеся на борту, погибли", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что во время "рутинной дозаправки" в воздухе самолет из-за технической неисправности упал в море. При этом командование не сообщило тип разбившегося аппарата.
Позднее шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил, что упавшим судном оказался вертолет. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших.
Об инциденте, произошедшем 10 ноября, стало известно накануне. Как отметили в USEUCOM, крушение самолета не связано с какими-либо враждебными действиями.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
В ДНР показали фрагменты американского картонного БПЛА
11 ноября, 12:14
 
В миреСредиземное мореСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала