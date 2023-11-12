https://ria.ru/20231112/aviakatastrofa-1909003637.html

Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем

Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем - РИА Новости, 12.11.2023

Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем

Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM). РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T19:24

2023-11-12T19:24

2023-11-12T22:48

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ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM). "Все пять человек, находившиеся на борту, погибли", — сказано в пресс-релизе.Отмечается, что во время "рутинной дозаправки" в воздухе самолет из-за технической неисправности упал в море. При этом командование не сообщило тип разбившегося аппарата.Позднее шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил, что упавшим судном оказался вертолет. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших.Об инциденте, произошедшем 10 ноября, стало известно накануне. Как отметили в USEUCOM, крушение самолета не связано с какими-либо враждебными действиями.

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средиземное море

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в мире, средиземное море, сша