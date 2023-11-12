https://ria.ru/20231112/aurus-1908964912.html
В ОАЭ начали собирать Aurus
В ОАЭ начали собирать Aurus - РИА Новости, 12.11.2023
В ОАЭ начали собирать Aurus
На производственной площадке в Дубае началась сборка люксовых седанов Aurus Senat, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:11
2023-11-12T14:11
2023-11-12T16:46
авто
экономика
оаэ
абу-даби
россия
денис мантуров
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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АБУ-ДАБИ, 12 ноя — РИА Новости. На производственной площадке в Дубае началась сборка люксовых седанов Aurus Senat, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. "Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat", — сказал он.Проект реализуют досрочно, ранее планировалось начать сборку в 2024 году. Вице-премьер уточнил, что производственная площадка находится в Дубае, название партнера чиновник не раскрыл. Также в ОАЭ планируют открыть салон по продаже и кастомизации Aurus. В дальнейшем рассматриваются поставки этих авто и в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию. ОАЭ — станет подобием хаба по поставкам российских люксовых машин Aurus в этом регионе. Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus: ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
https://ria.ru/20231106/aurus-1907736163.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, экономика, оаэ, абу-даби, россия, денис мантуров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), соллерс
Авто, Экономика, ОАЭ, Абу-Даби, Россия, Денис Мантуров, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Соллерс
В ОАЭ начали собирать Aurus
Мантуров заявил о начале производства в ОАЭ автомобилей люксового бренда Aurus