Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ начали собирать Aurus - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 12.11.2023 (обновлено: 16:46 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/aurus-1908964912.html
В ОАЭ начали собирать Aurus
В ОАЭ начали собирать Aurus - РИА Новости, 12.11.2023
В ОАЭ начали собирать Aurus
На производственной площадке в Дубае началась сборка люксовых седанов Aurus Senat, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:11
2023-11-12T16:46
авто
экономика
оаэ
абу-даби
россия
денис мантуров
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840061254_0:21:3256:1852_1920x0_80_0_0_333efdb8611d5ffba51fabfe694d9d74.jpg
АБУ-ДАБИ, 12 ноя — РИА Новости. На производственной площадке в Дубае началась сборка люксовых седанов Aurus Senat, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. &quot;Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat&quot;, — сказал он.Проект реализуют досрочно, ранее планировалось начать сборку в 2024 году. Вице-премьер уточнил, что производственная площадка находится в Дубае, название партнера чиновник не раскрыл. Также в ОАЭ планируют открыть салон по продаже и кастомизации Aurus. В дальнейшем рассматриваются поставки этих авто и в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию. ОАЭ — станет подобием хаба по поставкам российских люксовых машин Aurus в этом регионе. Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus: ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
https://ria.ru/20231106/aurus-1907736163.html
https://ria.ru/20231011/aurus-1901970890.html
оаэ
абу-даби
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840061254_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_bb7f86cec2da6ad0cdffb72df6326327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, экономика, оаэ, абу-даби, россия, денис мантуров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), соллерс
Авто, Экономика, ОАЭ, Абу-Даби, Россия, Денис Мантуров, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Соллерс
В ОАЭ начали собирать Aurus

Мантуров заявил о начале производства в ОАЭ автомобилей люксового бренда Aurus

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСедан Aurus Senat
Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Седан Aurus Senat. Архивное фото
Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 12 ноя — РИА Новости. На производственной площадке в Дубае началась сборка люксовых седанов Aurus Senat, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
«

"Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat", — сказал он.

Проект реализуют досрочно, ранее планировалось начать сборку в 2024 году.
Вице-премьер уточнил, что производственная площадка находится в Дубае, название партнера чиновник не раскрыл. Также в ОАЭ планируют открыть салон по продаже и кастомизации Aurus.
Aurus Komendant на заводе в Елабуге
Глава Минпромторга рассказал о работе по развитию бренда Aurus
6 ноября, 16:41
В дальнейшем рассматриваются поставки этих авто и в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию. ОАЭ — станет подобием хаба по поставкам российских люксовых машин Aurus в этом регионе.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus: ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
Салон седана Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Стала известна дата начала производства обновленной версии Aurus Senat
11 октября, 12:04
 
АвтоЭкономикаОАЭАбу-ДабиРоссияДенис МантуровНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Соллерс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала