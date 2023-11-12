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Депутат призвал отменить продажу алкомороженого в ларьках, кафе и у школ - РИА Новости, 12.11.2023
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07:43 12.11.2023 (обновлено: 07:44 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/alkomorozhenoe-1908931744.html
Депутат призвал отменить продажу алкомороженого в ларьках, кафе и у школ
Депутат призвал отменить продажу алкомороженого в ларьках, кафе и у школ - РИА Новости, 12.11.2023
Депутат призвал отменить продажу алкомороженого в ларьках, кафе и у школ
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал запретить продажу алкогольного мороженого около школ, в ларьках и кафе, об этом он сообщил РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T07:43
2023-11-12T07:44
сергей гаврилов
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал запретить продажу алкогольного мороженого около школ, в ларьках и кафе, об этом он сообщил РИА Новости. "Алкогольное мороженое, а иными словами крафтовое "мороженое, которое греет", лучше ограничить в продаже. Не надо продавать его около школ в палатках и кафе, всё-таки оно по крепости доходит до 4-6 градусов. А получается, что любой школьник может купить стаканчик мороженого Б-52 и полакомиться, и опьянеть. Да, даже взрослым после такого мороженого нельзя за руль", - сообщил Гаврилов. Парламентарий отметил, что крепость такого мороженого сравнима с крепостью слабоалкогольных напитков, при этом ограничений на продажу нет, то есть купить его могут и несовершеннолетние. "Это неправильно. Надо ограничить продажу", - сообщил депутат.
https://ria.ru/20231109/morozhenoe-1908308919.html
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сергей гаврилов, общество
Сергей Гаврилов, Общество
Депутат призвал отменить продажу алкомороженого в ларьках, кафе и у школ

Депутат Гаврилов призвал отменить продажу алкомороженого около школ и в ларьках

© РИА Новости / Николай ХижнякПроизводство мороженого
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
Производство мороженого. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал запретить продажу алкогольного мороженого около школ, в ларьках и кафе, об этом он сообщил РИА Новости.
«
"Алкогольное мороженое, а иными словами крафтовое "мороженое, которое греет", лучше ограничить в продаже. Не надо продавать его около школ в палатках и кафе, всё-таки оно по крепости доходит до 4-6 градусов. А получается, что любой школьник может купить стаканчик мороженого Б-52 и полакомиться, и опьянеть. Да, даже взрослым после такого мороженого нельзя за руль", - сообщил Гаврилов.
Парламентарий отметил, что крепость такого мороженого сравнима с крепостью слабоалкогольных напитков, при этом ограничений на продажу нет, то есть купить его могут и несовершеннолетние.
"Это неправильно. Надо ограничить продажу", - сообщил депутат.
Мороженное - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В ГД выступили за запрет продажи алкогольного мороженого в интернете
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Сергей ГавриловОбщество
 
 
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