https://ria.ru/20231112/alkomorozhenoe-1908931744.html

Депутат призвал отменить продажу алкомороженого в ларьках, кафе и у школ

Депутат призвал отменить продажу алкомороженого в ларьках, кафе и у школ - РИА Новости, 12.11.2023

Депутат призвал отменить продажу алкомороженого в ларьках, кафе и у школ

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал запретить продажу алкогольного мороженого около школ, в ларьках и кафе, об этом он сообщил РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T07:43

2023-11-12T07:43

2023-11-12T07:44

сергей гаврилов

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал запретить продажу алкогольного мороженого около школ, в ларьках и кафе, об этом он сообщил РИА Новости. "Алкогольное мороженое, а иными словами крафтовое "мороженое, которое греет", лучше ограничить в продаже. Не надо продавать его около школ в палатках и кафе, всё-таки оно по крепости доходит до 4-6 градусов. А получается, что любой школьник может купить стаканчик мороженого Б-52 и полакомиться, и опьянеть. Да, даже взрослым после такого мороженого нельзя за руль", - сообщил Гаврилов. Парламентарий отметил, что крепость такого мороженого сравнима с крепостью слабоалкогольных напитков, при этом ограничений на продажу нет, то есть купить его могут и несовершеннолетние. "Это неправильно. Надо ограничить продажу", - сообщил депутат.

https://ria.ru/20231109/morozhenoe-1908308919.html

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2023

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сергей гаврилов, общество