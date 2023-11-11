https://ria.ru/20231111/yaponiya-1908806692.html

Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня

Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня - РИА Новости, 11.11.2023

Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня

Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня 29,1%, обвалившись по сравнению с предыдущим опросом сразу на 10,5%. Такие данные согласно... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T06:20

2023-11-11T06:20

2023-11-11T06:20

япония

синдзо абэ

в мире

есихидэ суга

таро асо

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ТОКИО, 11 ноя – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня 29,1%, обвалившись по сравнению с предыдущим опросом сразу на 10,5%. Такие данные согласно проведённому опросу приводит служба новостей японской телекомпании TBS. По данным проведённых до сих пор опросов, это не только самый низкий уровень за два гола пребывания Кисиды на посту премьер-министра, но и за все 11 лет с того момента, как Либерально-Демократической партии, возглавляемой Синдзо Абэ удалось вернуть себе власть после 4-х летнего правления Демократической партии. Самым низким показателем за 8 лет премьерства Синдзо Абэ стал рейтинг 35,4% в августе 2020 года на фоне слабых мер правительства во время пандемии и его преемника и предшественника Кисиды на этом посту Ёсихидэ Суги - 32,6% в августе 2021 года. В обоих случаях это привело к тому, что оба политика на фоне непопулярности кабинета министров покинули пост главы правительства. Ниже нынешнего уровня поддержка была только у экс-премьер-министра Таро Асо, сейчас он является заместителем Кисиды по партии - 23,9% в декабре 2008 года. На фоне этих рейтингов ЛДП проиграла выборы и произошла историческая смена власти: кабинет сформировала Демократическая партия Японии. Второй пример рейтинга ниже 30% принадлежит последнему премьеру от демократов Ёсихико Ноде - 25,2% в ноябре 2012 года, что также привело к смене власти, на сей раз от демократов обратно к ЛДП под руководством Синдзо Абэ. Не доверяют правительству 68,4%, что также является рекордным. Опрос проводился 4 и 5 ноября методом случайной компьютерной выборки по телефону среди 1213 человек старше 18 лет. Погрешность не указывается.

https://ria.ru/20230925/bayden-1898400784.html

https://ria.ru/20231111/britaniya-1908799206.html

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япония, синдзо абэ, в мире, есихидэ суга, таро асо