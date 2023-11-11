https://ria.ru/20231111/vsu-1908815836.html

Такого еще не видели. СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО

Такого еще не видели. СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 11.11.2023

Такого еще не видели. СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО

Российские военные уничтожают бронетехнику Вооруженных сил Украины беспилотниками с ударными ядрами, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T09:27

2023-11-11T09:27

2023-11-11T15:49

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожают бронетехнику Вооруженных сил Украины беспилотниками с ударными ядрами, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Новейшие российские беспилотники "Ланцет", судя по всему, наносят удары снарядами из расплавленного металла, способными пробить дополнительную броню, на которую рассчитывают украинские войска для защиты своих машин от атак БПЛА", — говорится в материале.Журналист утверждает, что российские БПЛА оснащены ударными ядрами, способными легко пробить дополнительную броню на украинской бронетехнике, предназначенную для защиты от беспилотников.Экс указал, что украинцам теперь придется искать новые способы защиты своей техники, поскольку нынешние уже не способны справляться с защитой.Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что компания создает беспилотники, способные наносить удары по противнику в составе роя дронов. Оружие разрабатывается для нужд российской армии в зоне специальной операции, уточнил он. Чемезов также напомнил, что войска уже применяют беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова", которые показали отличные результаты в бою.Президент России Владимир Путин поручил поставить на поток производство перспективных БПЛА. Глава государства подчеркнул, что российские компании в сфере беспилотной авиации демонстрируют множество технических решений. По его словам, это касается и различных типов дронов, разработок в области инфраструктуры для их безопасного использования в воздушном пространстве страны, а также инноваций в смежных областях, включая искусственный интеллект и другие сквозные технологии.

https://ria.ru/20231111/konets-1908811849.html

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