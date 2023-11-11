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КПП на юго-востоке Финляндии запретили россиянам въезд на велосипедах - РИА Новости, 11.11.2023
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19:27 11.11.2023 (обновлено: 21:47 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/velosipedy-1908891152.html
КПП на юго-востоке Финляндии запретили россиянам въезд на велосипедах
КПП на юго-востоке Финляндии запретили россиянам въезд на велосипедах - РИА Новости, 11.11.2023
КПП на юго-востоке Финляндии запретили россиянам въезд на велосипедах
Крупнейшие по пассажиропотоку пропускные пункты на юго-востоке Финляндии запретили въезжать в страну из России на велосипедах, сообщил РИА Новости дежурный... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T19:27
2023-11-11T21:47
финляндия
россия
в мире
авто
санкт-петербург
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — РИА Новости. Крупнейшие по пассажиропотоку пропускные пункты на юго-востоке Финляндии запретили въезжать в страну из России на велосипедах, сообщил РИА Новости дежурный сотрудник пограничной охраны КПП "Ваалимаа".&quot;Запрещено с 9 ноября по всему округу Юго-Восточной Финляндии&quot;, — ответил он на соответствующий вопрос.При этом собеседник агентства не смог уточнить, почему ввели запрет и касается ли он КПП в других регионах страны.Согласно отзывам очевидцев в соцсетях, российские пограничники предупреждают велосипедистов о нововведении. На месте пересечения границы финны разместили соответствующие дорожные знаки. При этом на КПП велосипедистов информируют о новых правилах и возвращают в Россию.РИА Новости обратилось за комментарием к Пограничной охране республики.Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии обслуживает крупнейшие по пассажиропотоку пункты пропуска "Нуйямаа", "Иматра" и ближайший к Петербургу — "Ваалимаа". За девять месяцев 2023 года границу здесь пересекали 1 166 000 раз. Это на 12,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщали финские пограничники.КПП "Ваалимаа — Торфяновка" остается самым крупным по пассажиропотоку — за десять месяцев года здесь зафиксировали 762,5 тысячи пересечений. Это на 4,6 процента больше, чем годом ранее, следует из финской статистики.
https://ria.ru/20231110/rezolyutsiya-1908647784.html
https://ria.ru/20231024/finansy-1904678073.html
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финляндия, россия, в мире, авто, санкт-петербург, санкции в отношении россии
Финляндия, Россия, В мире, Авто, Санкт-Петербург, Санкции в отношении России
КПП на юго-востоке Финляндии запретили россиянам въезд на велосипедах

КПП на юго-востоке Финляндии запретили въезд из России на велосипедах с 9 ноября

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — РИА Новости. Крупнейшие по пассажиропотоку пропускные пункты на юго-востоке Финляндии запретили въезжать в страну из России на велосипедах, сообщил РИА Новости дежурный сотрудник пограничной охраны КПП "Ваалимаа".
«

"Запрещено с 9 ноября по всему округу Юго-Восточной Финляндии", — ответил он на соответствующий вопрос.

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При этом собеседник агентства не смог уточнить, почему ввели запрет и касается ли он КПП в других регионах страны.
Согласно отзывам очевидцев в соцсетях, российские пограничники предупреждают велосипедистов о нововведении. На месте пересечения границы финны разместили соответствующие дорожные знаки. При этом на КПП велосипедистов информируют о новых правилах и возвращают в Россию.
РИА Новости обратилось за комментарием к Пограничной охране республики.
Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии обслуживает крупнейшие по пассажиропотоку пункты пропуска "Нуйямаа", "Иматра" и ближайший к Петербургу — "Ваалимаа". За девять месяцев 2023 года границу здесь пересекали 1 166 000 раз. Это на 12,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщали финские пограничники.
КПП "Ваалимаа — Торфяновка" остается самым крупным по пассажиропотоку — за десять месяцев года здесь зафиксировали 762,5 тысячи пересечений. Это на 4,6 процента больше, чем годом ранее, следует из финской статистики.
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