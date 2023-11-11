https://ria.ru/20231111/velosipedy-1908891152.html

КПП на юго-востоке Финляндии запретили россиянам въезд на велосипедах

КПП на юго-востоке Финляндии запретили россиянам въезд на велосипедах - РИА Новости, 11.11.2023

КПП на юго-востоке Финляндии запретили россиянам въезд на велосипедах

Крупнейшие по пассажиропотоку пропускные пункты на юго-востоке Финляндии запретили въезжать в страну из России на велосипедах, сообщил РИА Новости дежурный... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T19:27

2023-11-11T19:27

2023-11-11T21:47

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — РИА Новости. Крупнейшие по пассажиропотоку пропускные пункты на юго-востоке Финляндии запретили въезжать в страну из России на велосипедах, сообщил РИА Новости дежурный сотрудник пограничной охраны КПП "Ваалимаа"."Запрещено с 9 ноября по всему округу Юго-Восточной Финляндии", — ответил он на соответствующий вопрос.При этом собеседник агентства не смог уточнить, почему ввели запрет и касается ли он КПП в других регионах страны.Согласно отзывам очевидцев в соцсетях, российские пограничники предупреждают велосипедистов о нововведении. На месте пересечения границы финны разместили соответствующие дорожные знаки. При этом на КПП велосипедистов информируют о новых правилах и возвращают в Россию.РИА Новости обратилось за комментарием к Пограничной охране республики.Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии обслуживает крупнейшие по пассажиропотоку пункты пропуска "Нуйямаа", "Иматра" и ближайший к Петербургу — "Ваалимаа". За девять месяцев 2023 года границу здесь пересекали 1 166 000 раз. Это на 12,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщали финские пограничники.КПП "Ваалимаа — Торфяновка" остается самым крупным по пассажиропотоку — за десять месяцев года здесь зафиксировали 762,5 тысячи пересечений. Это на 4,6 процента больше, чем годом ранее, следует из финской статистики.

https://ria.ru/20231110/rezolyutsiya-1908647784.html

https://ria.ru/20231024/finansy-1904678073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, россия, в мире, авто, санкт-петербург, санкции в отношении россии