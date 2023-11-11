https://ria.ru/20231111/ukraina-1908876905.html

Дизель для ВСУ окрасят в красный цвет, а бензин — в зеленый

Дизель для ВСУ окрасят в красный цвет, а бензин — в зеленый - РИА Новости, 11.11.2023

Дизель для ВСУ окрасят в красный цвет, а бензин — в зеленый

Министерство обороны Украины заявило в Telegram-канале о намерении маркировать предназначенное для военных при помощи красителей, чтобы предотвратить кражи. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T17:44

2023-11-11T17:44

2023-11-11T18:41

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило в Telegram-канале о намерении маркировать предназначенное для военных при помощи красителей, чтобы предотвратить кражи. "Минобороны обяжет поставщиков маркировать горючее для ВСУ красным цветом... Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах относительно смешений топлива", - говорится в сообщении украинского минобороны. Как отмечается в сообщении, дизельное топливо планируют маркировать при помощи красного красителя, а бензин - при помощи зеленого.

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906625593.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, министерство обороны украины, вооруженные силы украины