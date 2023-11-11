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Дизель для ВСУ окрасят в красный цвет, а бензин — в зеленый - РИА Новости, 11.11.2023
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17:44 11.11.2023 (обновлено: 18:41 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908876905.html
Дизель для ВСУ окрасят в красный цвет, а бензин — в зеленый
Дизель для ВСУ окрасят в красный цвет, а бензин — в зеленый - РИА Новости, 11.11.2023
Дизель для ВСУ окрасят в красный цвет, а бензин — в зеленый
Министерство обороны Украины заявило в Telegram-канале о намерении маркировать предназначенное для военных при помощи красителей, чтобы предотвратить кражи. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T17:44
2023-11-11T18:41
в мире
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило в Telegram-канале о намерении маркировать предназначенное для военных при помощи красителей, чтобы предотвратить кражи. "Минобороны обяжет поставщиков маркировать горючее для ВСУ красным цветом... Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах относительно смешений топлива", - говорится в сообщении украинского минобороны. Как отмечается в сообщении, дизельное топливо планируют маркировать при помощи красного красителя, а бензин - при помощи зеленого.
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в мире, министерство обороны украины, вооруженные силы украины
В мире, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Дизель для ВСУ окрасят в красный цвет, а бензин — в зеленый

Минобороны Украины будет бороться с кражами топлива в ВСУ с помощью красителей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНа территории Министерства обороны Украины
На территории Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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На территории Министерства обороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило в Telegram-канале о намерении маркировать предназначенное для военных при помощи красителей, чтобы предотвратить кражи.
"Минобороны обяжет поставщиков маркировать горючее для ВСУ красным цветом... Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах относительно смешений топлива", - говорится в сообщении украинского минобороны.
Как отмечается в сообщении, дизельное топливо планируют маркировать при помощи красного красителя, а бензин - при помощи зеленого.
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