https://ria.ru/20231111/ukraina-1908814624.html
В Днепропетровской области Украины сообщили о пожаре после взрывов
В Днепропетровской области Украины сообщили о пожаре после взрывов - РИА Новости, 11.11.2023
В Днепропетровской области Украины сообщили о пожаре после взрывов
Пожар в одном из зданий возник в ночь на субботу в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:16
2023-11-11T09:16
2023-11-11T09:41
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар в одном из зданий возник в ночь на субботу в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. Согласно представленным данным Лысака, область подверглась массированной атаке, в результате чего зафиксированы разрушения одного из зданий, "возник пожар, который спасатели обуздали". О каком именно здании идет речь, Лысак не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231111/vzryvy-1908793165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Днепропетровской области Украины сообщили о пожаре после взрывов
Власти Днепропетровской области Украины сообщили о пожаре после ночных взрывов