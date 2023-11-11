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В Днепропетровской области Украины сообщили о пожаре после взрывов - РИА Новости, 11.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 11.11.2023 (обновлено: 09:41 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908814624.html
В Днепропетровской области Украины сообщили о пожаре после взрывов
В Днепропетровской области Украины сообщили о пожаре после взрывов - РИА Новости, 11.11.2023
В Днепропетровской области Украины сообщили о пожаре после взрывов
Пожар в одном из зданий возник в ночь на субботу в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:16
2023-11-11T09:41
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар в одном из зданий возник в ночь на субботу в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. Согласно представленным данным Лысака, область подверглась массированной атаке, в результате чего зафиксированы разрушения одного из зданий, "возник пожар, который спасатели обуздали". О каком именно здании идет речь, Лысак не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231111/vzryvy-1908793165.html
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в мире, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Днепропетровской области Украины сообщили о пожаре после взрывов

Власти Днепропетровской области Украины сообщили о пожаре после ночных взрывов

© Фото : Сергій Лисак/TelegramПожар в одном из зданий в Днепропетровской области Украины. 11 ноября 2023
Пожар в одном из зданий в Днепропетровской области Украины. 11 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : Сергій Лисак/Telegram
Пожар в одном из зданий в Днепропетровской области Украины. 11 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар в одном из зданий возник в ночь на субботу в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.
Согласно представленным данным Лысака, область подверглась массированной атаке, в результате чего зафиксированы разрушения одного из зданий, "возник пожар, который спасатели обуздали".
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О каком именно здании идет речь, Лысак не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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