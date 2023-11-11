https://ria.ru/20231111/uchebnik-1908791437.html

Кравцов представил в Чечне исправленный учебник истории

Кравцов представил в Чечне исправленный учебник истории - РИА Новости, 11.11.2023

Кравцов представил в Чечне исправленный учебник истории

Министр просвещения России Сергей Кравцов во время визита в Чечню представил переизданный учебник истории для старшеклассников, сообщил глава региона Рамзан... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T00:00

2023-11-11T00:00

2023-11-11T00:00

общество

россия

рамзан кадыров

сергей кравцов

магомед даудов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ГРОЗНЫЙ, 10 ноя – РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов во время визита в Чечню представил переизданный учебник истории для старшеклассников, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Кравцов прибыл в регион с рабочими визитом, в рамках которого они с Кадыровым также передали школам Чечни 36 новых микроавтобусов, приобретенных при поддержке министерства просвещения и Минпромторга в рамках госпрограммы. "Сергей Кравцов представил мне переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала", - написал Кадыров.Ранее сообщалось, что в новом учебнике истории России в 10-11-м классах изменят главу о репрессированных народах. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов говорил, что обновленный учебник истории России вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов и Кадыров поручил ему "разобраться в столь важном вопросе". Речь идет о главе, в которой говорилось, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар советские власти в 1943-1944 годах решили ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению в восточные регионы. При этом в учебнике было подчеркнуто, что в результате репрессировали не только бандитов и пособников врага, но и множество безвинных людей.

https://ria.ru/20231027/kravtsov-1905626530.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, рамзан кадыров, сергей кравцов, магомед даудов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)