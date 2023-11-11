Кравцов представил в Чечне исправленный учебник истории
Кравцов во время визита в Чечню представил учебник истории для старшеклассников
© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевНовый единый учебник всеобщей истории и истории России для старшеклассников
Новый единый учебник всеобщей истории и истории России для старшеклассников. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 10 ноя – РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов во время визита в Чечню представил переизданный учебник истории для старшеклассников, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Кравцов прибыл в регион с рабочими визитом, в рамках которого они с Кадыровым также передали школам Чечни 36 новых микроавтобусов, приобретенных при поддержке министерства просвещения и Минпромторга в рамках госпрограммы.
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"Сергей Кравцов представил мне переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала", - написал Кадыров.
Ранее сообщалось, что в новом учебнике истории России в 10-11-м классах изменят главу о репрессированных народах. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов говорил, что обновленный учебник истории России вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов и Кадыров поручил ему "разобраться в столь важном вопросе". Речь идет о главе, в которой говорилось, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар советские власти в 1943-1944 годах решили ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению в восточные регионы. При этом в учебнике было подчеркнуто, что в результате репрессировали не только бандитов и пособников врага, но и множество безвинных людей.