Рейтинг@Mail.ru
Кравцов представил в Чечне исправленный учебник истории - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/uchebnik-1908791437.html
Кравцов представил в Чечне исправленный учебник истории
Кравцов представил в Чечне исправленный учебник истории - РИА Новости, 11.11.2023
Кравцов представил в Чечне исправленный учебник истории
Министр просвещения России Сергей Кравцов во время визита в Чечню представил переизданный учебник истории для старшеклассников, сообщил глава региона Рамзан... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T00:00
2023-11-11T00:00
общество
россия
рамзан кадыров
сергей кравцов
магомед даудов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888823635_0:278:3000:1966_1920x0_80_0_0_07d8b951e0e22e1848a430126055f549.jpg
ГРОЗНЫЙ, 10 ноя – РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов во время визита в Чечню представил переизданный учебник истории для старшеклассников, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Кравцов прибыл в регион с рабочими визитом, в рамках которого они с Кадыровым также передали школам Чечни 36 новых микроавтобусов, приобретенных при поддержке министерства просвещения и Минпромторга в рамках госпрограммы. "Сергей Кравцов представил мне переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала", - написал Кадыров.Ранее сообщалось, что в новом учебнике истории России в 10-11-м классах изменят главу о репрессированных народах. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов говорил, что обновленный учебник истории России вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов и Кадыров поручил ему "разобраться в столь важном вопросе". Речь идет о главе, в которой говорилось, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар советские власти в 1943-1944 годах решили ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению в восточные регионы. При этом в учебнике было подчеркнуто, что в результате репрессировали не только бандитов и пособников врага, но и множество безвинных людей.
https://ria.ru/20231027/kravtsov-1905626530.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888823635_152:0:2819:2000_1920x0_80_0_0_e22f7c8ef07c50e60d65fed0abbdf5e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, рамзан кадыров, сергей кравцов, магомед даудов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Сергей Кравцов, Магомед Даудов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Кравцов представил в Чечне исправленный учебник истории

Кравцов во время визита в Чечню представил учебник истории для старшеклассников

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевНовый единый учебник всеобщей истории и истории России для старшеклассников
Новый единый учебник всеобщей истории и истории России для старшеклассников - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Новый единый учебник всеобщей истории и истории России для старшеклассников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 10 ноя – РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов во время визита в Чечню представил переизданный учебник истории для старшеклассников, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Кравцов прибыл в регион с рабочими визитом, в рамках которого они с Кадыровым также передали школам Чечни 36 новых микроавтобусов, приобретенных при поддержке министерства просвещения и Минпромторга в рамках госпрограммы.
«
"Сергей Кравцов представил мне переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала", - написал Кадыров.
Ранее сообщалось, что в новом учебнике истории России в 10-11-м классах изменят главу о репрессированных народах. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов говорил, что обновленный учебник истории России вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов и Кадыров поручил ему "разобраться в столь важном вопросе". Речь идет о главе, в которой говорилось, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар советские власти в 1943-1944 годах решили ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению в восточные регионы. При этом в учебнике было подчеркнуто, что в результате репрессировали не только бандитов и пособников врага, но и множество безвинных людей.
Стратегическая сессия Будущее создается сегодня в МПГУ
Кравцов: у России есть возможности для суверенной системы образования
27 октября, 13:45
 
ОбществоРоссияРамзан КадыровСергей КравцовМагомед ДаудовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала