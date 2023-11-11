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Первый пошел: союзник США попросил пощады и передышки - РИА Новости, 11.11.2023
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08:00 11.11.2023 (обновлено: 08:07 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/soyuznik-1908785120.html
Первый пошел: союзник США попросил пощады и передышки
Первый пошел: союзник США попросил пощады и передышки - РИА Новости, 11.11.2023
Первый пошел: союзник США попросил пощады и передышки
Успех или не совсем? Напомним наш разговор недельной давности насчет того, что отношения между Китаем и Австралией только кажутся далеким и второстепенным... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T08:00
2023-11-11T08:07
аналитика
австралия
китай
сша
энтони альбанезе
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_37166b53b31d39e38b918e0bce045a27.jpg
Успех или не совсем? Напомним наш разговор недельной давности насчет того, что отношения между Китаем и Австралией только кажутся далеким и второстепенным сюжетом. А на самом деле то, что между ними только что произошло, это провозвестник ближайшего будущего — того, как Запад и не-Запад начнут новую разрядку напряженности, сильно напоминающую то, что запустили в 1972 году Брежнев и Никсон.Итак, это первый за семь лет визит премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в Китай после четырех лет бешеной ярости австралийцев по поводу Пекина как страшной угрозы Пятому континенту и ярости против всего китайского вообще — с санкциями, скандалами, хамством с самого верха в Канберре. Прежнее правительство этого континента следовало буквально каждой американской акции против КНР в турборежиме.И вот Альбанезе встречается с Си Цзиньпином, тот говорит, что две страны вернулись на правильный путь и возобновили контакты по всем линиям. Китайские санкции против Австралии, чуть не задушившие ее экономику, по большей части сняты.А правильный путь — это что? Тут отметим формулу Альбанезе "сотрудничаем, где можем, дискутируем, где должны". С поправкой на его же похвалу самому себе на грандиозной ярмарке зарубежных экспортеров в Шанхае: наше правительство создало больше рабочих мест, чем любое прочее в истории страны. А рабочие места — это, понятно, бизнес с Китаем прежде всего, который до скандала был первым экономическим партнером Австралии, а теперь явно им и останется. Да, и порт Дарвина на севере, которым управляет китайская компания и через который идет вся торговля двух стран, — больше не угроза безопасности Австралии, все в порядке.Но это — официальный праздник успеха, нормализации, "конца ледникового периода". А есть еще неофициальные оценки ситуации. Например, эталонный националист Алекс Ло из Гонконга возмущается: а что, Австралия и лично Альбанезе перестали быть американской марионеткой, суверенитет которой хранится где-то в Вашингтоне? Как насчет, например, проекта AUKUS — его больше нет?Кстати, среди груд информации по итогам визита есть и такая: AUKUS вообще не обсуждался в ходе переговоров. Вынесен пока что за скобки. Но Алекс Ло нам напоминает, что и как это было. Австралия поначалу намеревалась закупить у Франции двенадцать дизельных подлодок. Но тут пришли американцы, отпихнули французов, и буквально за сутки военные круги Канберры поменяли концепцию: нужны восемь подлодок с атомными двигателями, цена будет не 66 миллиардов, как у французов, а, видимо, 368 миллиардов долларов. Правда, этот продукт тройственного союза (там еще фигурирует Великобритания) поступит на вооружение только около 2040 года. Но в любом случае есть разница — субмарины, нужные для патрулирования прибрежных вод, или способные наступательно действовать у берегов Китая. Не говоря о том, что военные Австралии полностью подчиняются коллегам в США.Правда, Вашингтон сначала сделал с Австралией "то же, что с Германией, — завалил ее экономику", а сейчас явно выдал Альбанезе индульгенцию на исправление этой ситуации. Но это и весь прогресс.Вдобавок сами австралийцы тоже добавляют пламени в дискуссию. Один говорит, что их страна уже твердо взяла на себя функции покровителей всех островных наций Тихого океана от имени США, чтобы острова не забрали себе китайцы. Другой напоминает: зачем эти подлодки — наша страна может и должна вести с Пекином войну в киберпространстве, да хоть прямо сейчас.Вот такая разрядка. Напомним: неделю назад мы говорили, что, скорее всего, так она будет протекать и с Россией — после завершения украинского сюжета осторожно и по одному понаедут союзники США с формулой Альбанезе наперевес "сотрудничаем, где можем, дискутируем, где должны". И как к такой перспективе относиться?Тут есть две мысли. Первая: хамить не надо было. Тут кое-кто перестарался, говоря нам гнусности в лицо без всяких фактов и обоснований. Разрядка, с нашей точки зрения, должна выглядеть как извинения за вот это все, а извиняться — это им очень тяжело. Легче замести всю гадость под ковер. И вторая мысль: китайцы считают, что переход от "ледникового периода" к просто холодному это шаг вперед, а этот шаг лучше, чем его отсутствие, дальше — будем работать. Возможно, это более реалистичный подход, чем ожидание какой-то полной капитуляции западников.
https://ria.ru/20231102/soyuznik-1906802831.html
https://ria.ru/20231030/kitay-1906061628.html
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
австралия
китай
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Дмитрий Косырев
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аналитика, австралия, китай, сша, энтони альбанезе, си цзиньпин
Аналитика, Австралия, Китай, США, Энтони Альбанезе, Си Цзиньпин

Первый пошел: союзник США попросил пощады и передышки

© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Успех или не совсем? Напомним наш разговор недельной давности насчет того, что отношения между Китаем и Австралией только кажутся далеким и второстепенным сюжетом. А на самом деле то, что между ними только что произошло, это провозвестник ближайшего будущего — того, как Запад и не-Запад начнут новую разрядку напряженности, сильно напоминающую то, что запустили в 1972 году Брежнев и Никсон.
Итак, это первый за семь лет визит премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в Китай после четырех лет бешеной ярости австралийцев по поводу Пекина как страшной угрозы Пятому континенту и ярости против всего китайского вообще — с санкциями, скандалами, хамством с самого верха в Канберре. Прежнее правительство этого континента следовало буквально каждой американской акции против КНР в турборежиме.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Еще один союзник США понял, что попал не туда
2 ноября, 08:00
И вот Альбанезе встречается с Си Цзиньпином, тот говорит, что две страны вернулись на правильный путь и возобновили контакты по всем линиям. Китайские санкции против Австралии, чуть не задушившие ее экономику, по большей части сняты.
А правильный путь — это что? Тут отметим формулу Альбанезе "сотрудничаем, где можем, дискутируем, где должны". С поправкой на его же похвалу самому себе на грандиозной ярмарке зарубежных экспортеров в Шанхае: наше правительство создало больше рабочих мест, чем любое прочее в истории страны. А рабочие места — это, понятно, бизнес с Китаем прежде всего, который до скандала был первым экономическим партнером Австралии, а теперь явно им и останется. Да, и порт Дарвина на севере, которым управляет китайская компания и через который идет вся торговля двух стран, — больше не угроза безопасности Австралии, все в порядке.
Но это — официальный праздник успеха, нормализации, "конца ледникового периода". А есть еще неофициальные оценки ситуации. Например, эталонный националист Алекс Ло из Гонконга возмущается: а что, Австралия и лично Альбанезе перестали быть американской марионеткой, суверенитет которой хранится где-то в Вашингтоне? Как насчет, например, проекта AUKUS — его больше нет?
Кстати, среди груд информации по итогам визита есть и такая: AUKUS вообще не обсуждался в ходе переговоров. Вынесен пока что за скобки. Но Алекс Ло нам напоминает, что и как это было. Австралия поначалу намеревалась закупить у Франции двенадцать дизельных подлодок. Но тут пришли американцы, отпихнули французов, и буквально за сутки военные круги Канберры поменяли концепцию: нужны восемь подлодок с атомными двигателями, цена будет не 66 миллиардов, как у французов, а, видимо, 368 миллиардов долларов. Правда, этот продукт тройственного союза (там еще фигурирует Великобритания) поступит на вооружение только около 2040 года. Но в любом случае есть разница — субмарины, нужные для патрулирования прибрежных вод, или способные наступательно действовать у берегов Китая. Не говоря о том, что военные Австралии полностью подчиняются коллегам в США.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Китае рассказали о требованиях США к союзникам
30 октября, 04:17
Правда, Вашингтон сначала сделал с Австралией "то же, что с Германией, — завалил ее экономику", а сейчас явно выдал Альбанезе индульгенцию на исправление этой ситуации. Но это и весь прогресс.
Вдобавок сами австралийцы тоже добавляют пламени в дискуссию. Один говорит, что их страна уже твердо взяла на себя функции покровителей всех островных наций Тихого океана от имени США, чтобы острова не забрали себе китайцы. Другой напоминает: зачем эти подлодки — наша страна может и должна вести с Пекином войну в киберпространстве, да хоть прямо сейчас.
Вот такая разрядка. Напомним: неделю назад мы говорили, что, скорее всего, так она будет протекать и с Россией — после завершения украинского сюжета осторожно и по одному понаедут союзники США с формулой Альбанезе наперевес "сотрудничаем, где можем, дискутируем, где должны". И как к такой перспективе относиться?
Тут есть две мысли. Первая: хамить не надо было. Тут кое-кто перестарался, говоря нам гнусности в лицо без всяких фактов и обоснований. Разрядка, с нашей точки зрения, должна выглядеть как извинения за вот это все, а извиняться — это им очень тяжело. Легче замести всю гадость под ковер. И вторая мысль: китайцы считают, что переход от "ледникового периода" к просто холодному это шаг вперед, а этот шаг лучше, чем его отсутствие, дальше — будем работать. Возможно, это более реалистичный подход, чем ожидание какой-то полной капитуляции западников.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
АналитикаАвстралияКитайСШАЭнтони АльбанезеСи Цзиньпин
 
 
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