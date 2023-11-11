https://ria.ru/20231111/skoraya-1908862009.html
Глава СПЧ осмотрел столичную станцию скорой помощи
Глава СПЧ осмотрел столичную станцию скорой помощи - РИА Новости, 11.11.2023
Глава СПЧ осмотрел столичную станцию скорой помощи
Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев осмотрел станцию скорой помощи в Москве и отметил, что система отлажена и... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:00
2023-11-11T16:00
2023-11-11T16:17
общество
россия
москва
европа
николай плавунов
валерий фадеев
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908864547_0:0:828:467_1920x0_80_0_0_a7b7577d1175e07ce6485312b6b21fca.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев осмотрел станцию скорой помощи в Москве и отметил, что система отлажена и оперативно работает, столичный опыт необходимо распространять во всех регионах России. Его слова процитировали в Telegram-канале СПЧ.СПЧ обратился в депздрав Москвы с просьбой разъяснить ситуацию по поступающим к ним обращениям о снижении доступности скорой медицинской помощи. В итоге Фадеева пригласили лично посетить станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. Глава СПЧ и его коллега Ольга Демичева в субботу приехали на осмотр станции. "Мы видим, что система отлажена и оперативно работает. Какую-либо "показуху" тут не устроить. Московский опыт нужно распространять во всех регионах страны", - сказал Фадеев. Отмечается, что Фадееву и Демичевой показали, "как работает система - от приема звонка до доставки пациента в больницу - и отчетность, где по минутам зафиксированы все обращения и оказание помощи". Как заявили в СПЧ, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов рассказал представителям Совета, что "это самая большая медицинская организация в России и Европе: ежедневно работают 1031 бригада и 140 бригад неотложной, средняя нагрузка на одну бригаду - 14-15 вызовов в сутки, всего станция выполняет примерно 10-12 тысяч вызовов в сутки, а за год - 4 миллиона". Плавунов добавил, что на все вызовы в экстренной форме помощь прибывает за 10-11 минут, а в среднем на все вызовы - за 14-15 минут.
https://ria.ru/20231110/meditsina-1908676473.html
https://ria.ru/20231103/skoraya-1907142536.html
россия
москва
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908864547_92:0:828:552_1920x0_80_0_0_471cbb0ad9a02f6f04db7e50c115eecb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, европа, николай плавунов, валерий фадеев, здоровье - общество
Общество, Россия, Москва, Европа, Николай Плавунов, Валерий Фадеев, Здоровье - Общество
Глава СПЧ осмотрел столичную станцию скорой помощи
Глава СПЧ осмотрел станцию скорой помощи в Москве и заявил, что система отлажена
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев осмотрел станцию скорой помощи в Москве и отметил, что система отлажена и оперативно работает, столичный опыт необходимо распространять во всех регионах России. Его слова процитировали в Telegram-канале
СПЧ.
СПЧ обратился в депздрав Москвы с просьбой разъяснить ситуацию по поступающим к ним обращениям о снижении доступности скорой медицинской помощи. В итоге Фадеева пригласили лично посетить станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. Глава СПЧ и его коллега Ольга Демичева в субботу приехали на осмотр станции.
Районы в Рязанской области получат новые машины скорой помощи
"Мы видим, что система отлажена и оперативно работает. Какую-либо "показуху" тут не устроить. Московский опыт нужно распространять во всех регионах страны", - сказал Фадеев.
Отмечается, что Фадееву и Демичевой показали, "как работает система - от приема звонка до доставки пациента в больницу - и отчетность, где по минутам зафиксированы все обращения и оказание помощи".
Как заявили в СПЧ, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов
рассказал представителям Совета, что "это самая большая медицинская организация в России и Европе
: ежедневно работают 1031 бригада и 140 бригад неотложной, средняя нагрузка на одну бригаду - 14-15 вызовов в сутки, всего станция выполняет примерно 10-12 тысяч вызовов в сутки, а за год - 4 миллиона".
Плавунов добавил, что на все вызовы в экстренной форме помощь прибывает за 10-11 минут, а в среднем на все вызовы - за 14-15 минут.
В ГД предложили обсудить идею SMS-информирования о времени прибытия скорой