https://ria.ru/20231111/skoraya-1908862009.html

Глава СПЧ осмотрел столичную станцию скорой помощи

Глава СПЧ осмотрел столичную станцию скорой помощи - РИА Новости, 11.11.2023

Глава СПЧ осмотрел столичную станцию скорой помощи

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев осмотрел станцию скорой помощи в Москве и отметил, что система отлажена и... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T16:00

2023-11-11T16:00

2023-11-11T16:17

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валерий фадеев

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев осмотрел станцию скорой помощи в Москве и отметил, что система отлажена и оперативно работает, столичный опыт необходимо распространять во всех регионах России. Его слова процитировали в Telegram-канале СПЧ.СПЧ обратился в депздрав Москвы с просьбой разъяснить ситуацию по поступающим к ним обращениям о снижении доступности скорой медицинской помощи. В итоге Фадеева пригласили лично посетить станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. Глава СПЧ и его коллега Ольга Демичева в субботу приехали на осмотр станции. "Мы видим, что система отлажена и оперативно работает. Какую-либо "показуху" тут не устроить. Московский опыт нужно распространять во всех регионах страны", - сказал Фадеев. Отмечается, что Фадееву и Демичевой показали, "как работает система - от приема звонка до доставки пациента в больницу - и отчетность, где по минутам зафиксированы все обращения и оказание помощи". Как заявили в СПЧ, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов рассказал представителям Совета, что "это самая большая медицинская организация в России и Европе: ежедневно работают 1031 бригада и 140 бригад неотложной, средняя нагрузка на одну бригаду - 14-15 вызовов в сутки, всего станция выполняет примерно 10-12 тысяч вызовов в сутки, а за год - 4 миллиона". Плавунов добавил, что на все вызовы в экстренной форме помощь прибывает за 10-11 минут, а в среднем на все вызовы - за 14-15 минут.

https://ria.ru/20231110/meditsina-1908676473.html

https://ria.ru/20231103/skoraya-1907142536.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, европа, николай плавунов, валерий фадеев, здоровье - общество