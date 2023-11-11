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Глава СПЧ осмотрел столичную станцию скорой помощи - РИА Новости, 11.11.2023
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16:00 11.11.2023 (обновлено: 16:17 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/skoraya-1908862009.html
Глава СПЧ осмотрел столичную станцию скорой помощи
Глава СПЧ осмотрел столичную станцию скорой помощи - РИА Новости, 11.11.2023
Глава СПЧ осмотрел столичную станцию скорой помощи
Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев осмотрел станцию скорой помощи в Москве и отметил, что система отлажена и... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:00
2023-11-11T16:17
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев осмотрел станцию скорой помощи в Москве и отметил, что система отлажена и оперативно работает, столичный опыт необходимо распространять во всех регионах России. Его слова процитировали в Telegram-канале СПЧ.СПЧ обратился в депздрав Москвы с просьбой разъяснить ситуацию по поступающим к ним обращениям о снижении доступности скорой медицинской помощи. В итоге Фадеева пригласили лично посетить станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. Глава СПЧ и его коллега Ольга Демичева в субботу приехали на осмотр станции. "Мы видим, что система отлажена и оперативно работает. Какую-либо "показуху" тут не устроить. Московский опыт нужно распространять во всех регионах страны", - сказал Фадеев. Отмечается, что Фадееву и Демичевой показали, "как работает система - от приема звонка до доставки пациента в больницу - и отчетность, где по минутам зафиксированы все обращения и оказание помощи". Как заявили в СПЧ, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов рассказал представителям Совета, что "это самая большая медицинская организация в России и Европе: ежедневно работают 1031 бригада и 140 бригад неотложной, средняя нагрузка на одну бригаду - 14-15 вызовов в сутки, всего станция выполняет примерно 10-12 тысяч вызовов в сутки, а за год - 4 миллиона". Плавунов добавил, что на все вызовы в экстренной форме помощь прибывает за 10-11 минут, а в среднем на все вызовы - за 14-15 минут.
https://ria.ru/20231110/meditsina-1908676473.html
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общество, россия, москва, европа, николай плавунов, валерий фадеев, здоровье - общество
Общество, Россия, Москва, Европа, Николай Плавунов, Валерий Фадеев, Здоровье - Общество
Глава СПЧ осмотрел столичную станцию скорой помощи

Глава СПЧ осмотрел станцию скорой помощи в Москве и заявил, что система отлажена

© Фото : Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека/TelegramПредседатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в станции скорой помощи в Москве. 11 ноября 2023
Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в станции скорой помощи в Москве. 11 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека/Telegram
Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в станции скорой помощи в Москве. 11 ноября 2023
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев осмотрел станцию скорой помощи в Москве и отметил, что система отлажена и оперативно работает, столичный опыт необходимо распространять во всех регионах России. Его слова процитировали в Telegram-канале СПЧ.
СПЧ обратился в депздрав Москвы с просьбой разъяснить ситуацию по поступающим к ним обращениям о снижении доступности скорой медицинской помощи. В итоге Фадеева пригласили лично посетить станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. Глава СПЧ и его коллега Ольга Демичева в субботу приехали на осмотр станции.
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"Мы видим, что система отлажена и оперативно работает. Какую-либо "показуху" тут не устроить. Московский опыт нужно распространять во всех регионах страны", - сказал Фадеев.
Отмечается, что Фадееву и Демичевой показали, "как работает система - от приема звонка до доставки пациента в больницу - и отчетность, где по минутам зафиксированы все обращения и оказание помощи".
Как заявили в СПЧ, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов рассказал представителям Совета, что "это самая большая медицинская организация в России и Европе: ежедневно работают 1031 бригада и 140 бригад неотложной, средняя нагрузка на одну бригаду - 14-15 вызовов в сутки, всего станция выполняет примерно 10-12 тысяч вызовов в сутки, а за год - 4 миллиона".
Плавунов добавил, что на все вызовы в экстренной форме помощь прибывает за 10-11 минут, а в среднем на все вызовы - за 14-15 минут.
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