https://ria.ru/20231111/rezolyutsiya-1908809239.html

Постпред Мальты при ООН отметила прогресс в работе над резолюцией по Газе

Постпред Мальты при ООН отметила прогресс в работе над резолюцией по Газе - РИА Новости, 11.11.2023

Постпред Мальты при ООН отметила прогресс в работе над резолюцией по Газе

Совет безопасности ООН близок как никогда к выработке проекта резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявила журналистам постпред Мальты при ООН... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T07:40

2023-11-11T07:40

2023-11-11T07:40

мальта

израиль

в мире

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 11 ноя – РИА Новости. Совет безопасности ООН близок как никогда к выработке проекта резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявила журналистам постпред Мальты при ООН Ванесса Фрэйзер. "Мы ближе, чем когда бы то ни было (к результату - ред.). Я не хочу говорить больше, потому что дьявол – в деталях", - сказала Фрэйзер, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится выработка проекта резолюции десяти непостоянных членов Совбеза. Ранее Совбез четыре раза не смог принять резолюцию. Не были приняты два российских проекта, один бразильский и один американский.

https://ria.ru/20231111/nebenzya-1908798073.html

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мальта, израиль, в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году