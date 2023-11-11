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Постпред Мальты при ООН отметила прогресс в работе над резолюцией по Газе - РИА Новости, 11.11.2023
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07:40 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/rezolyutsiya-1908809239.html
Постпред Мальты при ООН отметила прогресс в работе над резолюцией по Газе
Постпред Мальты при ООН отметила прогресс в работе над резолюцией по Газе - РИА Новости, 11.11.2023
Постпред Мальты при ООН отметила прогресс в работе над резолюцией по Газе
Совет безопасности ООН близок как никогда к выработке проекта резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявила журналистам постпред Мальты при ООН... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T07:40
2023-11-11T07:40
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израиль
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 11 ноя – РИА Новости. Совет безопасности ООН близок как никогда к выработке проекта резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявила журналистам постпред Мальты при ООН Ванесса Фрэйзер. "Мы ближе, чем когда бы то ни было (к результату - ред.). Я не хочу говорить больше, потому что дьявол – в деталях", - сказала Фрэйзер, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится выработка проекта резолюции десяти непостоянных членов Совбеза. Ранее Совбез четыре раза не смог принять резолюцию. Не были приняты два российских проекта, один бразильский и один американский.
https://ria.ru/20231111/nebenzya-1908798073.html
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мальта, израиль, в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Мальта, Израиль, В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Постпред Мальты при ООН отметила прогресс в работе над резолюцией по Газе

Постпред Мальты Фрэйзер: СБ ООН как никогда близок к выработке резолюции по Газе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 11 ноя – РИА Новости. Совет безопасности ООН близок как никогда к выработке проекта резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявила журналистам постпред Мальты при ООН Ванесса Фрэйзер.
"Мы ближе, чем когда бы то ни было (к результату - ред.). Я не хочу говорить больше, потому что дьявол – в деталях", - сказала Фрэйзер, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится выработка проекта резолюции десяти непостоянных членов Совбеза.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Небензя заявил о необходимости в Газе прекращения огня, а не коротких пауз
Вчера, 01:50
Ранее Совбез четыре раза не смог принять резолюцию. Не были приняты два российских проекта, один бразильский и один американский.
 
МальтаИзраильВ миреООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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