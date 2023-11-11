https://ria.ru/20231111/razgovor-1908820272.html

СМИ: Байден захотел жестко поговорить с Си Цзиньпином о России

СМИ: Байден захотел жестко поговорить с Си Цзиньпином о России - РИА Новости, 11.11.2023

СМИ: Байден захотел жестко поговорить с Си Цзиньпином о России

Президент США Джо Байден планирует провести "жесткий разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином об отношениях Китая с Россией и Ираном, пишет издание Politico... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T10:01

2023-11-11T10:01

2023-11-11T16:00

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует провести "жесткий разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином об отношениях Китая с Россией и Ираном, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников."Связи Китая с Ираном будут частью жестких разговоров между Байденом и Си, которые затронут ключевые вопросы американо-китайских отношений. Они будут включать в себя обсуждение <…> поддержки России со стороны Пекина в украинском конфликте", – отметил один из американских чиновников.Глава Белого дома рассматривает предстоящую встречу как последний шанс повлиять на китайского лидера во время личной встречи для перезагрузки в сотрудничестве до начала выборов в США, говорится в материале.Ранее МИД КНР сообщил, что председатель Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.Белый дом подтвердил встречу двух лидеров 15 ноября в Сан-Франциско, где будет проходить саммит АТЭС. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения, необходимость поддерживать открытыми линии коммуникации и ответственно подходить к конкуренции. Кроме того, пройдут переговоры по возобновлению военных контактов и ситуации на Тайване.

https://ria.ru/20231111/stolknovenie-1908812999.html

https://ria.ru/20231111/kitay-1908807124.html

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в мире, сша, китай, украина, джо байден, си цзиньпин, politico