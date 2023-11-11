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СМИ: Байден захотел жестко поговорить с Си Цзиньпином о России - РИА Новости, 11.11.2023
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10:01 11.11.2023 (обновлено: 16:00 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/razgovor-1908820272.html
СМИ: Байден захотел жестко поговорить с Си Цзиньпином о России
СМИ: Байден захотел жестко поговорить с Си Цзиньпином о России - РИА Новости, 11.11.2023
СМИ: Байден захотел жестко поговорить с Си Цзиньпином о России
Президент США Джо Байден планирует провести "жесткий разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином об отношениях Китая с Россией и Ираном, пишет издание Politico... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T10:01
2023-11-11T16:00
в мире
сша
китай
украина
джо байден
си цзиньпин
politico
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует провести "жесткий разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином об отношениях Китая с Россией и Ираном, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников."Связи Китая с Ираном будут частью жестких разговоров между Байденом и Си, которые затронут ключевые вопросы американо-китайских отношений. Они будут включать в себя обсуждение &lt;…&gt; поддержки России со стороны Пекина в украинском конфликте", – отметил один из американских чиновников.Глава Белого дома рассматривает предстоящую встречу как последний шанс повлиять на китайского лидера во время личной встречи для перезагрузки в сотрудничестве до начала выборов в США, говорится в материале.Ранее МИД КНР сообщил, что председатель Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.Белый дом подтвердил встречу двух лидеров 15 ноября в Сан-Франциско, где будет проходить саммит АТЭС. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения, необходимость поддерживать открытыми линии коммуникации и ответственно подходить к конкуренции. Кроме того, пройдут переговоры по возобновлению военных контактов и ситуации на Тайване.
https://ria.ru/20231111/stolknovenie-1908812999.html
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в мире, сша, китай, украина, джо байден, си цзиньпин, politico
В мире, США, Китай, Украина, Джо Байден, Си Цзиньпин, Politico
СМИ: Байден захотел жестко поговорить с Си Цзиньпином о России

Politico: Байден проведет "жёсткий разговор" с Си Цзиньпином о России и Иране

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует провести "жесткий разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином об отношениях Китая с Россией и Ираном, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
"Связи Китая с Ираном будут частью жестких разговоров между Байденом и Си, которые затронут ключевые вопросы американо-китайских отношений. Они будут включать в себя обсуждение <…> поддержки России со стороны Пекина в украинском конфликте", – отметил один из американских чиновников.
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Глава Белого дома рассматривает предстоящую встречу как последний шанс повлиять на китайского лидера во время личной встречи для перезагрузки в сотрудничестве до начала выборов в США, говорится в материале.
Ранее МИД КНР сообщил, что председатель Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.
Белый дом подтвердил встречу двух лидеров 15 ноября в Сан-Франциско, где будет проходить саммит АТЭС. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения, необходимость поддерживать открытыми линии коммуникации и ответственно подходить к конкуренции. Кроме того, пройдут переговоры по возобновлению военных контактов и ситуации на Тайване.
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