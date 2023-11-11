На Украине заявили о повреждении одной из подстанций в Сумской области
Минэнерго Украины заявило о повреждении одной из подстанций в Сумской области
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минэнерго Украины утверждает, что в одном из приграничных районов Сумской области в результате взрыва повреждена подстанция, после возгорания оборудования на ней без электроснабжения в регионе остаются более 2,5 тысячи потребителей.
"Из-за обстрела на Сумщине повреждена подстанция (расположенная в одном из приграничных районов области), произошло возгорание оборудования подстанции. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным министерства, в Сумской области без света остаются более 2,5 тысячи потребителей. Кроме того, как заявили в ведомстве, в Днепропетровской области в результате взрывов отключилась линия электропередачи (ЛЭП), без света оставалось более 1,1 тысячи потребителей, также отключалась воздушная линия в Харьковской области, что привело к обесточиванию одного населенного пункта. В Черниговской области Украины обесточены 18 населенных пунктов, ремонтные работы продолжаются.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.